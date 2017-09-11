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Kamboçya başbakanından ana muhalefet partisine fesih uyarısı

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya Başbakanı Hun Sen, ana muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisini feshedebileceğini açıkladı.Hun Sen, katıldığı bir programda, Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi lideri Kem Sokha'nın, polisin 3 Eylül'de evine...

Kamboçya başbakanından ana muhalefet partisine fesih uyarısı

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya Başbakanı Hun Sen, ana muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisini feshedebileceğini açıkladı.

Hun Sen, katıldığı bir programda, Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi lideri Kem Sokha'nın, polisin 3 Eylül'de evine düzenlediği baskınla tutuklanması ve vatana ihanetle suçlanması hakkında konuştu.

Başbakan Hun Sen, Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin yasal sürece dahil olması ve Kem Sokha hakkındaki soruşturmanın partisiyle ilişkilendirilmesi durumunda partinin feshedilebileceğini söyledi.

Diğer yandan, Kem Sokha'nın yardımcısı Mu Sochua, liderlerinin derhal serbest bırakılmasını isteyerek Sokha'yı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Kem Sokha, 3 Eylül'de gece yarısı başkent Phnom Penh'teki evine çok sayıda polisin düzenlediği baskında tutuklanmıştı. Muhalefet lideri, ABD ile hükümeti devirme planı yaptığı gerekçesiyle vatana ihanetle suçlanmıştı.

Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi, ülkede gelecek yıl yapılacak seçimlerde 30 yıldır iktidardaki Kamboçya Halkın Partisinin önemli rakibi olarak görülüyordu.

Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin eski lideri Saim Rainsy'e de 2015'te "karalama ve tahrik" suçlarından 2 yıl hapis cezası verilmişti.

Rainsy, siyasi nedenlerle 2009'da Fransa'ya sürgüne gittiğinde hakkında 11 yıl hapis cezası bulunuyordu. Kral tarafından 2013'te affedildikten sonra ülkesine dönen Rainsy, şubat ayında parti liderliğini bırakmak zorunda kalmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
KamboçyaUlusal Kurtuluş Partisi
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