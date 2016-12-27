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Kamboçya'da muhalefet lideri Facebook paylaşımından mahkum oldu

Sürgündeki muhalefet lideri paylaştığı videodaki sınır anlaşmasıyla ilgi tahrifattan ötürü gıyabında hüküm giydi

Kamboçya'da muhalefet lideri Facebook paylaşımından mahkum oldu

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya'da muhalefetteki Ulusal Kurtuluş Partisinin sürgündeki lideri Sam Rainsy, Facebook sayfasında paylaştığı videoda, Vietnam ile Kamboçya arsında yapılan bir sınır anlaşmasının maksatlı tahrif edildiği gerekçesiyle, toplumda kargaşaya yaratmaya çalışmak suçlamasıyla gıyabında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Önce partili bir senatör tarafından paylaşılan ve ardından parti lideri Rainsy'nin kendi mesaj duvarında paylaştığı videonun, 1979 tarihli anlaşmanın içeriğini maksatlı olarak tahrif edildiğine hükmeden mahkeme, Rainsy ve sosyal medya hesaplarını yöneten iki danışmanı hapse mahkum etti. Rainsy 5 yıl ceza alırken, danışmanlar da üçer yıl hüküm giydi.
Paylaşımı yapan Senatör Hong Sok Hour, söz konusu video nedeniyle kasım ayında 7 yıl hapis cezası almıştı. Sok Hour, devlet belgelerinde tahrifat yapmak ve halkı suça teşvik etmekten suçlu bulunmuştu.
Hakkındaki bir diğer hakaret davasından mahkum olmamak için bir yıl önce Fransa'ya kaçan Rainsy, suçlamalarla ilgili olarak Başbakan Hun Sen'i suçladı. Rainsy, Hun Sen'in yargıyı kullanarak ülkeyi "acımasız bir diktatörlüğe" dönüştürmek istediğini savunarak, kararın önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimler ve 2018'deki genel seçimlerden önce kendisini ve partisini zor durumda bırakmayı amaçladığını savundu.
Rainsy, Facebook'ta yayınladığı açıklama metninde Senatör Sok Hour'un paylaştığı videoda Kmer dilinden İngilizceye yalnızca bir sözcüğün yanlış çevrildiğini, "redifine" (yeniden tanımlanma) yerine "resolve" (feshedilme) ifadesinin kullanılmış olamasının tahrifat iddiasına yol açtığını belirtti.
Doğusunda Vietnam ve kuzeybatısında Tayland gibi büyük ülkelerle çevrili olan Kamboçya'da toprak bütünlüğüyle ilgili tartışmalar toplumda büyük hassasiyete yol açıyor.


 

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Anahtar Kelimeler:
VietnamSam RainsyKamboçya Ulusal Kurtuluş PartisiKamboçya Halk PartisiKamboçyaHun Sen
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