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Kamboçya'da 1,3 ton fil dişi ele geçirildi

ANKARA (AA) - Kamboçya'da 1,3 ton fil dişine el konuldu.Kyodo ajansının haberine göre, Çin'e götürülmek üzere Afrika'dan yasa dışı yollarla Kamboçya'ya getirilen 1,3 ton fil dişi ülkenin güneybatı kıyısındaki Sihanoukville limanında...

Kamboçya'da 1,3 ton fil dişi ele geçirildi

ANKARA (AA) - Kamboçya'da 1,3 ton fil dişine el konuldu.

Kyodo ajansının haberine göre, Çin'e götürülmek üzere Afrika'dan yasa dışı yollarla Kamboçya'ya getirilen 1,3 ton fil dişi ülkenin güneybatı kıyısındaki Sihanoukville limanında ele geçirildi.

Phnom Penh Orman Bürosu Müdür Yardımcısı Un Vanaridh, fil dişinin yanı sıra kuyruk ve kaplan kemiklerine de el konulduğunu bildirdi.

Vanaridh, oyulmuş keresteler içerisine yerleştirilen hayvan parçalarının Sihanoukville limanında bir trene yüklendikten sonra başkent Phnom Penh'de Kamboçya hükümetince ele geçirildiğini belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
AfrikaFil DişiKamboçya
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