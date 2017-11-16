Kamboçya'da ana muhalefet partisi kapatıldı

PHNOM PENH (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da Yüksek Mahkeme, ana muhalefetteki Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) kapatılmasına karar verdi.

Mahkemenin başyargıcı Dith Munty, CNRP'nin kapatılmasına ve 118 parti üyesinin 5 yıl boyunca siyasetten men edilmesine 9 üyenin oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı.

Başbakan Hun Sen ve iktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP) mensupları son haftalarda partiyi hükümeti devirmek için darbe planlamakla suçluyordu. Hun, partinin kapatılması için çağrı yapmıştı.

Suçlamaları reddeden muhalefet, hükümet kontrolündeki mahkemenin aldığı kapatma kararını, ülkedeki hükümetin artan otoriter eğilimlerinin yansıması olarak görüyor.

CNRP Genel Başkan Yardımcısı Mu Soçua, kararın demokrasiye darbe olduğunu belirtti. Londra'da gazetecilere açıklama yapan Mu, "Demokrasi mücadelesi kalbimizde, beynimizde ve ruhumuzda devam edecek." dedi.

Ülkede Başbakan Hun'un 2013 yılındaki seçimleri az bir farkla kazanmasından bu yana muhalefet üzerindeki baskı giderek artmaya başlamıştı. Partinin o dönemdeki lideri Sam Rainsy hakkında hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016 yılında ülkeyi terk etmişti.

Rainsy dışında 20'den fazla parti üyesi siyasetçi de baskılar nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.