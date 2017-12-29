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Kamboçya'da eski muhalif lider başbakana hakaretten suçlu bulundu

- Sam Rainsy, Başbakan Hun Sen'e 1 milyon dolar tazminat ödeyecek

Kamboçya'da eski muhalif lider başbakana hakaretten suçlu bulundu

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya'da muhalefetteki Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) sürgündeki eski lideri Sam Rainsy, Başbakan Hun Sen'e 1 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Phnom Penh Bölge Mahkemesi, Sam Rainsy'yi Başbakan Hun Sen'e hakaret etmekten suçlu buldu.

Mahkeme, Sam Rainsy'nin Hun Sen'e 1 milyon dolar tazminat, devlete de 2 bin 500 dolar para cezası ödemesine karar verdi.

Sam Rainsy, ocak ayında Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Hun Sen'in muhalefete saldırmaları için bazı kişilere 1 milyon dolar teklif ettiğini ileri sürmüştü. Hun Sen de sosyal medya paylaşımı nedeniyle vatan hainliğiyle suçlanması gerektiğini savunduğu Sam Rainsy'e 1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Sam Rainsy hakkında ordu tarafından açılan bir dava daha bulunuyor.

Başbakan Hun'un 2013'teki seçimleri az bir farkla kazanmasından bu yana Kamboçya'da muhalefet üzerindeki baskı giderek artmış, partinin o dönemdeki lideri Sam Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmişti. Sam Rainsy'nin ardından bu yıl CNRP'nin başına geçen Kem Sokha da vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hun SenKamboçyaSam Rainsy
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