Kamboçya'da HIV yaymaktan mahkum edilen hasta bakıcı

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya'da steril olmayan şırınga ve serumlar kullanarak 100'den fazla köylüye HIV bulaşmasına yol açtığı için 25 yıl hapse mahkum edilen hasta bakıcı, cezasında indirim talep etti.

Başkent Phnom Penh'deki temyiz mahkemesine başvuran Yem Chrin, amacının yardım ettiği hastalara zarar vermek olmadığını, şırınga ve serumları yeniden kullanmasının hata olduğunu kabul ettiğini belirterek hapis cezasının 10 yıla düşürülmesini istedi.

Chrin, mahkemede yaptığı savunmada, tek kullanımlık şırıngaları ve iğneleri, yenilerini almakta zorlandığı ve enfeksiyonun yayılabileceğini bilmediği için yeniden kullandığını söyledi.

Mahkemenin hükümlünün başvurusuna dair kararı 8 Eylül'de açıklaması bekleniyor.

Bir ailenin üç üyesine 2015 yılında yapılan HIV testi sonuçlarının pozitif çıkması üzerine yöredeki sağlık yetkilileri alarma geçmiş, yapılan soruşturma çerçevesinde bölgede çok sayıda hastayı tedavi eden ve çalışma belgesi olmayan Chrin cinayetten 25 yıl hapse mahkum edilmişti.



