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Kamboçya'da muhalefet lideri tutuklandı

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya'da, ana muhalefet partisi Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi lideri Kem Sokha'nın tutuklandığı bildirildi.Kem Sokha'nın kızı Monovithya Kem'in açıklamasına göre, gece yarısı başkent Phnom Penh'teki evine çok...

Kamboçya'da muhalefet lideri tutuklandı

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya'da, ana muhalefet partisi Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi lideri Kem Sokha'nın tutuklandığı bildirildi.

Kem Sokha'nın kızı Monovithya Kem'in açıklamasına göre, gece yarısı başkent Phnom Penh'teki evine çok sayıda polisin baskın düzenlediği Kem Sokha elleri kelepçeli şekilde evinden alındı.

Monovithya Kem, baskını düzenleyen polislerin tutuklama emri bulunmadığını belirtti.

Hükümetten yapılan açıklamada, Kem Sokha'nın yabancı ülkelerle Kamboçya'ya karşı iş birliği içinde olduğuna dair kanıtlar bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Kem Sokha'nın eylemleri "vatan hainliği" olarak nitelendirildi.

Partinin eski lideri Saim Rainsy'e de 2015'te "karalama ve tahrik" suçlarından 2 yıl hapis cezası verilmişti. Siyasi nedenlerle 2009'da Fransa'ya sürgüne giden Rainsy, 2011'de aynı davadan gıyabi yargılanarak 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Fransa'ya gittiğinde hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan Sam Rainsy, 2013'te Kral tarafından affedildikten sonra ülkesine dönmüştü. Rainsy, şubat ayında parti liderliğini bırakmak zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
KamboçyaKem Sokha
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