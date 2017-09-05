Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ante cacic TBMM ekonomi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Cam seyir terasına yoğun ilgi

Kamboçya'da muhalefet liderine vatana ihanet suçlaması

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya'da muhalefet lideri Kem Sokha, ABD ile hükümeti devirme planı yaptığı gerekçesiyle vatana ihanetle suçlandı.Dün başkent Phnom Penh'teki evine düzenlenen baskınla tutuklanan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi lideri...

Kamboçya'da muhalefet liderine vatana ihanet suçlaması

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya'da muhalefet lideri Kem Sokha, ABD ile hükümeti devirme planı yaptığı gerekçesiyle vatana ihanetle suçlandı.

Dün başkent Phnom Penh'teki evine düzenlenen baskınla tutuklanan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi lideri Kem Sokha'nın, resmen vatana ihanetle suçlandığı ve suçlu bulunması halinde 30 yıla kadar hapse mahkum edilebileceği bildirildi.

Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi, ülkede gelecek yıl yapılacak seçimlerde 30 yıldır iktidardaki Kamboçya Halkın Partisinin önemli rakibi olarak görülüyordu.

Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin eski lideri Saim Rainsy'e de 2015'te "karalama ve tahrik" suçlarından 2 yıl hapis cezası verilmişti. Rainsy, siyasi nedenlerle 2009'da Fransa'ya sürgüne gittiğinde hakkında 11 yıl hapis cezası bulunuyordu. 2013'te Kral tarafından affedildikten sonra ülkesine dönen Rainsy, şubat ayında parti liderliğini bırakmak zorunda kalmıştı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KamboçyaKem SokhaVatana Ihanet
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5