Kamboçya'da muhalefet liderine vatana ihanet suçlaması

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya'da muhalefet lideri Kem Sokha, ABD ile hükümeti devirme planı yaptığı gerekçesiyle vatana ihanetle suçlandı.

Dün başkent Phnom Penh'teki evine düzenlenen baskınla tutuklanan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi lideri Kem Sokha'nın, resmen vatana ihanetle suçlandığı ve suçlu bulunması halinde 30 yıla kadar hapse mahkum edilebileceği bildirildi.

Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi, ülkede gelecek yıl yapılacak seçimlerde 30 yıldır iktidardaki Kamboçya Halkın Partisinin önemli rakibi olarak görülüyordu.

Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin eski lideri Saim Rainsy'e de 2015'te "karalama ve tahrik" suçlarından 2 yıl hapis cezası verilmişti. Rainsy, siyasi nedenlerle 2009'da Fransa'ya sürgüne gittiğinde hakkında 11 yıl hapis cezası bulunuyordu. 2013'te Kral tarafından affedildikten sonra ülkesine dönen Rainsy, şubat ayında parti liderliğini bırakmak zorunda kalmıştı.



