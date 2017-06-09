Kamboçya'dan Avustralyalı film yapımcısına casusluk suçlaması

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya'da muhalefet partisinin mitingi sırasında insansız hava aracıyla çekim yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Avustralyalı film yapımcısının, casuslukla suçlandığı bildirildi.
Başkent Phnom Penh'de yerel bir mahkeme sözcüsü, ulusal savunma açısından sakıncalı bilgiler toplamakla suçlanan James Ricketson'ın, 5 ila 10 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanabileceğini söyledi.
Yerel seçim kampanyasının son gününü görüntülemesinin ardından, 3 Haziran'da gözaltına alınan Ricketson'ın, resmi izni olmadan insansız hava aracı uçurmak, göç yasalarını çiğnemek veya ulusal güvenlik tüzüğünü ihlal etmekten tutuklanıp tutuklanmayacağı henüz netlik kazanmadı.
Ricketson, Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi'nin (CNRP) faaliyetlerine ilişkin yaptığı filmlerle tanınıyor.
Kamboçya'da halk, 4 Haziran'da, yerel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gitmişti.