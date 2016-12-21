Kamboçya'dan BM insan hakları ofisine şartlı onay

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya hükümeti, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) başkent Phnom Penh'deki ofisinin faaliyetini sürdürmesi için örgütle "iç işlerine karışmama" şartı içeren yeni bir mutabakat zaptı imzaladı.

Kamboçya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 1993'ten bu yana ülkede faaliyet gösteren ofisin her iki yılda bir yenilenen faaliyet iznine dair yeni mutabakat zaptının imzalandığını, tarafların "karşılıklı saygı ve iç işlerine karışmama" anlayışı temelinde ilişkinin devamına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada "19 Aralık 2016 tarihli mutabakat zaptının amacı tarafların, insan hakları alanında yürüttükleri teknik iş birliği programının Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmasında öngörülen ilke ve prensipler çerçevesinde ve bilhassa anlaşmanın 2. maddesinin 7. paragrafında belirtilen 'Bu anlaşmada yer alan hiçbir hüküm BM'ye ülkelerin kendi egemenlik alanındaki konulara müdahale etme yetkisi vermez' ifadesine uygun olarak sürdüreceklerini beyan etmektir." diye kaydedildi.

Anlaşma, kurumun görev süresinin yenilenmesine ilişkin son bir yıldır hükümetle yaşadığı anlaşmazlığa nokta koydu. BM ofisi, görev izninin yıl sonuna kadar yenilenmemesi halinde 2017 başında ülkedeki faaliyetine son vereceğini açıklamıştı.

OHCHR medya sorumlusu Elizabeth Throssell, Cenevre'den e-postayla yaptığı açıklamada, örgütün misyonunun "insan haklarını korumak ve teşvik etmek" olduğunu belirterek yeni imzalanan mutabakatın bu konuda ödün anlamına gelmediğini vurguladı.

Throssell'in açıklamasında "Üzerinde anlaşılan ifade tarzı, BM anlaşmasının bizim açımızdan taşıdığı önemi olduğu kadar Kamboçya hükmeti için taşıdığı özel önemi de vurgulamıştır." ifadesine yer verdi.

Yeni mutabakat zaptı BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Kamboçya yönetimi, BM temsilcilerinin ülkedeki hak ihlallerine dair yaptığı açıklamaları iç işlerine müdahale olarak görerek tepki gösteriyor. Hükümet yetkilileri daha önce hak ihlallerine dair yaptığı açıklamalar sebebiyle 2011 yılında OHCHR temsilcisi BM diplomatı Christophe Peschoux'un ülkeden ayrılmasını istemişti.







