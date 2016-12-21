Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Kamboçya'dan BM insan hakları ofisine şartlı onay

- Phnom Penh yönetimi, BM insan hakları misyonunun görev süresinin uzatılmasına "iç işlerine karışmama" kaydıyla onay verdi

Kamboçya'dan BM insan hakları ofisine şartlı onay

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya hükümeti, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) başkent Phnom Penh'deki ofisinin faaliyetini sürdürmesi için örgütle "iç işlerine karışmama" şartı içeren yeni bir mutabakat zaptı imzaladı.

Kamboçya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 1993'ten bu yana ülkede faaliyet gösteren ofisin her iki yılda bir yenilenen faaliyet iznine dair yeni mutabakat zaptının imzalandığını, tarafların "karşılıklı saygı ve iç işlerine karışmama" anlayışı temelinde ilişkinin devamına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada "19 Aralık 2016 tarihli mutabakat zaptının amacı tarafların, insan hakları alanında yürüttükleri teknik iş birliği programının Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmasında öngörülen ilke ve prensipler çerçevesinde ve bilhassa anlaşmanın 2. maddesinin 7. paragrafında belirtilen 'Bu anlaşmada yer alan hiçbir hüküm BM'ye ülkelerin kendi egemenlik alanındaki konulara müdahale etme yetkisi vermez' ifadesine uygun olarak sürdüreceklerini beyan etmektir." diye kaydedildi.

Anlaşma, kurumun görev süresinin yenilenmesine ilişkin son bir yıldır hükümetle yaşadığı anlaşmazlığa nokta koydu. BM ofisi, görev izninin yıl sonuna kadar yenilenmemesi halinde 2017 başında ülkedeki faaliyetine son vereceğini açıklamıştı.

OHCHR medya sorumlusu Elizabeth Throssell, Cenevre'den e-postayla yaptığı açıklamada, örgütün misyonunun "insan haklarını korumak ve teşvik etmek" olduğunu belirterek yeni imzalanan mutabakatın bu konuda ödün anlamına gelmediğini vurguladı.

Throssell'in açıklamasında "Üzerinde anlaşılan ifade tarzı, BM anlaşmasının bizim açımızdan taşıdığı önemi olduğu kadar Kamboçya hükmeti için taşıdığı özel önemi de vurgulamıştır." ifadesine yer verdi.

Yeni mutabakat zaptı BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Kamboçya yönetimi, BM temsilcilerinin ülkedeki hak ihlallerine dair yaptığı açıklamaları iç işlerine müdahale olarak görerek tepki gösteriyor. Hükümet yetkilileri daha önce hak ihlallerine dair yaptığı açıklamalar sebebiyle 2011 yılında OHCHR temsilcisi BM diplomatı Christophe Peschoux'un ülkeden ayrılmasını istemişti.



İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR)Kamboçya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.