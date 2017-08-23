Kamboçyalı kadın 103 yaşında ABD vatandaşı oldu

LOS ANGELES (AA) - Kamboçya'da 1970'li yıllarda Kızıl Kmerler rejiminin şiddetine maruz kalan kadın, 103 yaşında ABD vatandaşı oldu.

Yaklaşık 5,5 yıl önce kızı ve diğer akrabalarıyla yaşamak üzere ABD'ye getirilen Hong Inh, Los Angeles kentindeki Kongre Merkezi'nde bağlılık yemini etti.

Törende, Hong Inh'in 80 yaşındaki kızı Hieng Meng, torununun torunu 13 yaşındaki Melissa Tea ve diğer aile fertleri de hazır bulundu.

Torunlarının yardımıyla tekerlekli sandalyesinden kalkarak yemin eden Hong Inh, daha sonra "The Star-Spangled Banner" (Yıldız-Bezeli Sancak) ulusal marşını ayakta söyledi.

Torunu Siv Taing, Hong Inh'in, 1970'lerde Kızıl Kmerler rejimi altında yıllarca şiddete maruz kaldığını belirterek "O zamanlar çok acılar çekmiş. Yiyecek hiçbir şeyleri yokmuş." dedi.

Büyükannesinin her zaman ABD'de yaşamak istediğini belirten diğer torunu Kim Ngoun Taing da "Huzurlu bir ülkede yaşamak onun rüyasıydı." diye konuştu.

Los Angeles'da yaşayan Manik Bokchalian, 1997'de 117 yaşında Amerikan vatandaşı olmuştu.

Kamboçya'da 1960'ların sonlarında Komünist Partinin silahlı kolu olarak kurulan Kızıl Kmerler, 1975'te başkent Phnom Penh'e saldırı düzenleyerek iktidarı ele geçirmişti. Kızıl Kmer yönetimi sırasında milyonlarca kişi köylere yerleştirilip çiftliklerde çalışmaya zorlanmış, rejim düşmanları aileleriyle katledilmiş, yoksulluk nedeniyle açlık ve salgın hastalıklar baş göstermiş ve yaklaşık 3 milyon kişi yaşamını yitirmişti.



