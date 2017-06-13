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Kamera görüntüleri "gözaltı" iddialarını yalanladı

- TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Buldan'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında açılan davada ifade verdiği Diyarbakır Adliyesine polis aracıyla değil kendi aracıyla geldiği güvenlik kameralarınca kaydedildi - Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı uyarınca, terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Buldan'ın gözaltı işlemi için emniyete götürülmediği, herhangi bir sağlık kontrolünden geçirilmediği belirlendi

Kamera görüntüleri

DİYARBAKIR (AA) - TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın, hakkındaki dava kapsamında ifade vermesi için "gözaltına alındığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı güvenlik kameralarıyla ortaya çıktı.

Buldan'ın, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince açılan dava kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdiği adliye binasına, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer aldığı şekilde gözaltına alınarak getirilmediği adliye binasındaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kamera kayıtlarında Buldan'ın Diyarbakır Adliyesine polis aracıyla değil kendi aracıyla geldiği görülüyor.

Buldan'ın ayrıca adliyede rahat tavırlar sergilediği ve telefonla konuştuğu dikkati çekiyor.

- Buldan hakkında gözaltı kararı yok

Bu arada, emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Buldan'ın gözaltı işlemi için emniyete götürülmediği, herhangi bir sağlık kontrolünden geçirilmediği belirlendi.

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/312 sayılı kararı uyarınca, terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Buldan'ın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine kaldığı otele gidilip kararın kendisine tebliğ edilmesinin ardından Diyarbakır Adliyesine gittiği öğrenildi.

TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan dava kapsamında dün Diyarbakır Adliyesinde ifade vermiş, ifadesinin ardından gazetecilere açıklama yapıp adliyeden ayrılmıştı.

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DiyarbakırHDP MilletvekiliPervin Buldan
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