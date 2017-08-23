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Kamerun'da Boko Haram saldırıları

- Ülkenin kuzeyinde eş zamanlı düzenlenen 2 intihar saldırısında 4 sivil yaşamını yitirdi

Kamerun'da Boko Haram saldırıları

MARUA (AA) - Kamerun'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarında 4 sivilin öldüğü belirtildi.

Uç Kuzey bölgesinin yönetiminden sorumlu Midjiyawa Bakari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boko Haram'ın Amchide'de eş zamanlı 2 intihar saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bakari, saldırılarda 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 6'sının ağır yaralandığını söyledi.

Görgü tanıkları, kendini patlatmaya çalışan üçüncü saldırganın olay yerinden kaçtığını, güvenlik güçlerinin saldırganın peşine düştüğünü kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yıllardan bu yana varlık gösteren, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, 17 bin kişinin ölümüne neden oldu.

Çok sayıda askerin kaçırılmasından da sorumlu tutulan örgüt, geçen yıldan itibaren eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de taşıdı.

Kamerun için Birlik Topluluğunun (CUC) verilerine göre, Boko Haram'ın son dönemdeki saldırılarında 2 binden fazla Kamerunlu sivil yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Boko HaramKamerun
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