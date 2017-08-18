Kamerun'da Boko Haram şiddeti

MARUA (AA) - Kamerun'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 çocuğun kaçırıldığı belirtildi.

Ülkenin kuzeyindeki Mayo Tsanaga bölgesi Emniyet Müdürü Djoboina Jean Daniel, AA muhabirine açıklamasında, Boko Haram'ın Moskota kasabasına saldırı düzenlediğini bildirdi.

Daniel, kasabaya motosikletle gelen ve havaya ateş açan militanların yaşlı bir adamı öldürüp 6 çocuğunu kaçırdığını kaydetti.

Görgü tanıkları ise militanların 15'e yakın evi ateşe vererek kasabadan ayrıldığını iddia etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, 17 bin kişinin ölümüne neden oldu.

Çok sayıda askerin kaçırılmasından da sorumlu tutulan örgüt geçen yıldan itibaren eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de taşıdı.

Kamerun için Birlik Topluluğunun (CUC) verilerine göre, Boko Haram'ın son dönemdeki saldırılarında 2 binden fazla Kamerunlu sivil yaşamını yitirdi.