Kamerun'da silahlı saldırı

MARUA (AA) - Kamerun'da düzenlenen silahlı saldırıda 15 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Askeri yetkililerden General Frederick Ndjonkep, AA muhabirine açıklamasında, silahlı kişilerin ülkenin kuzeyinde yer alan ve terör örgütü Boko Haram'a destek verdiği öne sürülen Gakara kasabası sakinlerine saldırdığını ifade etti.

Ndjonkep, sivillerden oluşan saldırganların Gakara'yı ateşe verdiğini, 15 kasabalıyı öldürdüğünü ve 8'ini kaçırdığını söyledi.

Gakara sakinlerinin para karşılığında Boko Haram'a yiyecek ve istihbarat konusunda destek verdiği iddialarına dikkati çeken Ndjonkep, saldırganların kasabalılarla hesaplaşmak amacıyla Gakara'ya saldırmış olabileceğini dile getirdi.

Nijerya'da 2000'li yıllardan bu yana varlık gösteren, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, 17 bin kişinin ölümüne neden oldu.

Çok sayıda askerin kaçırılmasından da sorumlu tutulan örgüt, eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de taşıdı.

Kamerun için Birlik Topluluğunun (CUC) verilerine göre, Boko Haram'ın son dönemdeki saldırılarında 2 binden fazla Kamerunlu sivil yaşamını yitirdi.