Kamerun'daki yoksullara

DİYARBAKIR (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Orta Afrika ülkesi olan Kamerun'daki ihtiyaç sahiplerine Türkiye'den gönderilen yardımları ulaştırdı.

Türkiye, Orta Doğu, Asya, Avrupa ve Afrika'daki mazlum coğrafyalara ulaşan Cansuyu Derneği, susuz yüreklere can suyu olmaya devam ediyor. 2017 yılı ramazan çalışmaları kapsamında Kamerun'un Kousseri kentine giden Cansuyu ekibi, ramazan nedeniyle bin 300 aileye gıda paketi dağıttı.

Türkiye'den gönderilen yardımları da ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ekipler, kestikleri 16 küçükbaş ile 12 büyükbaş hayvanın etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Derneğin Kamerun Yardım Koordinatörü Murat Sali, Afrika'da yardım çalışmalarının yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Gıda paketlerinin kırsal bölgelerdeki okullarda dağıtıldığını ifade eden Sali, paketlerde bir ailenin ramazan boyunca ihtiyacını giderecek kadar erzak bulunduğunu vurguladı.

Sali, şunları kaydetti:

" Bin 300 aileye gıda paketi dağıttık. Ayrıca kestiğimiz kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Derneğimizin önemli çalışmalarından biri olan canlı hayvan dağıtımı kapsamında da 8 aileye 16 küçükbaş canlı hayvan vererek hanelerine ekonomik katkı sağladık. Yapılan bu hayırlarla Afrika'nın mazlum insanlarına bir nebze nefes aldırabilmeyi umuyoruz."



