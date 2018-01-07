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Kamerunlu 10 ayrılıkçı Nijerya'da kaçırıldı

ABUJA (AA) - Kamerunlu üst düzey 10 ayrılıkçı Nijerya'nın başkenti Abuja'da kaçırıldı.Kamerun'un Nijerya sınırında İngilizce konuşulan bölgenin bağımsızlığı için mücadele eden ayrılıkçı örgütün sözcüsü Chris...

Kamerunlu 10 ayrılıkçı Nijerya'da kaçırıldı

ABUJA (AA) - Kamerunlu üst düzey 10 ayrılıkçı Nijerya'nın başkenti Abuja'da kaçırıldı.

Kamerun'un Nijerya sınırında İngilizce konuşulan bölgenin bağımsızlığı için mücadele eden ayrılıkçı örgütün sözcüsü Chris Anu, yaptığı açıklamada, "Ambazonia Federal Geçici Hükümet Başkanı Sisiku Tabe ve dokuz üst düzey yöneticinin Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir otelden kaçırılmasını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaçırılanlar arasında Kamerun'un güneyinde bağımsızlık için mücadele eden Güney Kamerun Ulusal Konseyi Başkanı Nfor Ngala Nfor da bulunuyor.

Kamerunlu ayrılıkçıların, Nijerya gizli servisi tarafından kaçırıldığı iddia edilirken operasyona ilişkin Nijerya makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Nijerya polisi tarafından Kamerunlu ayrılıkçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 44 kişi gözaltına alınmıştı.

Kamerun hükümeti, krizin ve güvenlik sorunlarının yaşandığı İngilizce konuşulan bölgede sıkı önlemler alacağını duyurmuştu.

Kamerun'da İngilizce konuşulan bölgedeki ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yıllarında federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle 1 Ekim'de Ambazonya adını verdikleri sembolik devleti kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

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Anahtar Kelimeler:
AyrılıkçıKamerunNijerya
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