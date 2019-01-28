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Kamp malzemelerinin vazgeçilmezi termoslar n11.com’da

- Kamp ve doğa severlerin olmazsa olmazı termoslar n11.com’da kamp severlerin beğenisine sunuluyor

Kamp malzemelerinin vazgeçilmezi termoslar n11.com’da
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İSTANBUL (AA) - Kamp ve doğa severlerin sırt çantalarında olmazsa olmaz seyahat ekipmanlarından biri olan termoslar n11.com’da kamp severleri bekliyor. Yolda olmayı seven gezginlerin her zaman yanlarında taşıyabilecekleri hafif termoslar farklı renk ve model seçenekleri ile satışa sunuluyor.

n.11.com açıklamasına göre, Yolda olmayı seven gezginlerin her zaman yanlarında taşıyabilecekleri hafif termoslar farklı renk ve model seçenekleri ile satışa sunuluyor. Karavan, uzun araba yolculukları, çadır ve sırt çantalarının olmazsa olmaz malzemelerinden biri olan termoslar hafif ve ince tasarımıyla kışın seyahat etmeyi seven gezginlerin ilk tercihi oluyor.

Minimum boyutta maksimum sıvı taşıyan termoslar seyahatlerinde hafif malzemeler taşırken sıcak içeceklerinden vazgeçemeyen kampçılar ve gezginler için üretiliyor. Hem sıcak hem de soğuk sıvıları uzun süre aynı ısıda koruyan ve dünyaca ünlü erkek dergisi GQ tarafından 2018 yılının en iyi termos markası seçilen Zojirushi termosları n11.com’da satışa sunuluyor.


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Anahtar Kelimeler:
N11.comZojirushi
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