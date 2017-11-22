VAN (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç,Türkiye'de kamu hizmetleri kalitesinin artırılmasına, vatandaşla halk arasındaki iyi ilişkilerin ve iyi yönetimin kökleşmesine, aynı zamanda idareyi denetleyerek şeffaflığın artmasına, hak arama kültürünün yaygınlaşmasına gayret ettiklerini belirtti.

"Ombudsman Vanlılar ile buluşuyor" programı için beraberinde kamu denetçileriyle Van'a gelen Kamu Başdenetçisi Malkoç, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Malkoç, burada yaptığı açıklamada, tarihiyle, kültürüyle, bölgedeki ekonomik etkinliği ve güzel insanlarıyla Van'ın Türkiye'nin her tarafında sesini duyuran bir şehir olduğunu söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun vatandaşın şikayetlerini ve sorunlarını dinleyen, özellikle 2017'de tanınırlığı ve bilinirliğinin artmasıyla vatandaşla daha çok haşır neşir olan bir kurum olduğunu aktaran Malkoç, bu yıl kuruma yapılan müracaatların geçen yıla oranla üç kat arttığını ve 15 bine yakın müracaatın yüzde 75'ini çözdüklerini kaydetti.

"Biz vatandaşın avukatlığını yapıyoruz. Aynı zamanda da Anayasa'nın ve yasanın bize çizdiği görevler ve sınırlar çerçevesinde de tavsiye kararlarımızla idareye danışmanlık, rehberlik yapıyoruz." diyen Malkoç, Van'dan da kurumlarına şikayetlerin geldiğini, bunların incelendiğini dile getirdi.

Malkoç, kurum olarak sadece vatandaşın şikayetini yazılı olarak almayı düşünmediklerini, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde toplantılar yaptıklarını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlin yöneticilerini halkla, muhtarlarımızla, sivil toplum örgütleriyle, kanaat önderleriyle bir araya getiriyoruz. Serbest kürsü kuruyoruz, diyoruz ki 'Buyrun, ne talebiniz varsa, hangi isteğiniz varsa dile getirin ama bunu kürsüden dile getiremiyorsanız bu görevli arkadaşlar talebinizi alsın.' İdareyle halkın kucaklaşmasına, devletle milletin kaynaşmasına, demokrasinin yerleşmesine ve kökleşmesine katkıda bulunuyoruz. Türkiye'de kamu hizmetleri kalitesinin artırılması, vatandaşla halk arasındaki iyi ilişkilerin, iyi yönetimin kökleşmesi ve aynı zamanda da idareyi denetleyerek şeffaflığın artması ve hak arama kültürünün yaygınlaşmasına gayret ediyoruz. Bu anlamda 4 yılda ciddi mesafeler alındı. Özellikle verdiğimiz kararların idare tarafından uygulanma oranının yüzde 20'lerden yüzde 50'lere çıkması bizi fevkalade sevindiriyor. Bunun Avrupa'daki ortalaması yüzde 80 civarında. Umut ediyoruz ki birkaç yıl içerisinde biz de yüzde 80'i yakalayalım."

- "Müreffeh bir Türkiye için çalışıyoruz.

Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerinin bulunduğunu anımsatan Malkoç, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünde Kamu Denetçiliği Kurumu olarak ekonomik, sosyal ve refah açısından devletin dünyada ilk 10'a girme hedefine nasıl katkı sunabilecekleri konusunda hazırlıklarını yaptıklarını kaydetti.

Malkoç, şunları kaydetti:

"Üniversitelerde temaslarımız var. Hem üniversitedeki bilgi birikimini idarenin hizmetine daha yakın sunmak için hem de kendi kurumumuzu akademik yönden desteklemek için üniversitelerle birlikte çalışıyoruz. Özellikle hukuk fakülteleriyle. Bütün buradaki hedef, Türkiye'de daha huzur içerisinde bir yönetim, kamu hizmetleri kalitesinin daha iyi olması, vatandaşın memnuniyetinin artması.Van'da gerek yerel yönetimle ilgili gerek merkezi yönetimle ilgili şikayetleri, sıkıntıları memnuniyetleri dinleyeceğiz. Her gittiğimiz ilde bunları dinledikten sonra o ilin sorunlarıyla talepleriyle ilgili, memnuniyetiyle istekleriyle ilgili yol haritasını rapora döküyoruz. Bunu da ilgili yerlere, idarenin ilgili birimine, Cumhurbaşkanımıza kadar iletiyoruz. Sağlıkta daha iyi hizmet, eğitimde daha kaliteli eğitim hizmeti ve hepsinden önemlisi huzur, barış içinde müreffeh bir Türkiye için çalışıyoruz."

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise, Malkoç ve beraberindeki heyeti Van'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kamu Denetçiliği Kurumu ülkemizde yeni kurumlardan bir tanesi. Yavaş yavaş kamuoyunda etki uyandıran bir kurum. Çok önemli müracaatlar olduğunu basından biz de takip ediyoruz. Vatandaşımızın devlet kurumlarıyla, kamu kurumlarıyla yaşadığı sorunların çözümüne çok süratli etkin çözümler bulunduğunu biliyoruz. Bu tür faaliyetlerle ülkemizin değişik illerinde gerçekleştirdiğiniz bu tür ziyaretler ve temaslarla kurumun tanınırlığı, etkinliği, verimliliği daha da yükselecektir." dedi.

Malkoç ve beraberindeki kamu denetçileri, daha sonra Van Adliyesi'ne geçerek Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin ve Baro Başkanı Murat Timur ile görüştü.

Ardından Van Ticaret Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Malkoç, "Van, Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığı açısından hatırı sayılır bir yerde. Basından takip ettiğimiz kadarıyla da çok sayıda İranlı turistin ziyaret ettiği bir yer. Bir ilin komşu bir ülkeye sınır olmasının avantaj ve nimetlerini yaşamaya başlıyor. Bu önemli bir şey. Geriye kalan şey ise gelen misafirleri Vanlıların ağırlaması. Yeni uygulamalarda bu bölgelere imkan tanınması, umut ediyorum ki terörün de gerilemesiyle sanayiyi daha da geliştirecektir." ifadelerini kullandı.

- "Kamu Denetçiliği Kurumu, arabuluculukla hakemliğin buluştuğu noktadır"



Arabuluculuk ile kamu denetçiliğinin birbirinden farklı kurumlar olduğunun altını çizen Malkoç, arabuluculukta bireyler arasındaki ihtilafların çözülmeye çalışıldığını, Kamu Denetçiliği Kurumunun görev alanının ise bireylerle devlet arasındaki ihtilaflar olduğunu aktardı.

Malkoç, şunları kaydetti:

"Van'dan bir vatandaşın belediyeden ya da bir müdürlükten bize şikayeti geldiğinde, idarenin hizmetinden memnun değilse denetçi arkadaşlarımız bunu alıyor ve ilgili amiri arıyor. 'Vatandaşın böyle bir talebi var, haklıdır, bunu çözün' diyorlar. Çözüyorsa biz oraya kadar idare ile vatandaş arasında arabuluculuk görevi yapıyoruz ama çözmüyorsa biz karar veriyoruz o zaman bir bakıma hakemlik görevi yapıyoruz. Arabuluculukla hakemliğin buluştuğu noktadır Kamu Denetçiliği Kurumu. Arabuluculukta bireyler arasındaki ihtilaflar çözülür. Sevindirici olan arabuluculuk müessesesi de Türkiye'de yaygınlaşmaya başladı. Kamu Denetçiliği Kurumunun verdiği aile içi ihtilaflarda, çocuğun üstün yararını gözeterek verdiği bir tavsiye kararında da hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına hem de Adalet Bakanlığına 'Aile Arabuluculuğu Kanunu' çıkarılması tavsiyesinde bulunuldu. Bakanlıklar bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor, biz de destek oluyoruz."



