Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan 140 ombudsmana mektup

ANKARA (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, terörle ortak mücadeleye ilişkin, 140 ülkenin ombudsmanına mektup gönderdi.

Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan açıklamaya göre Malkoç, Türkiye ve dünyada artan terör eylemlerine ilişkin 140 farklı ülkenin ombudsmanına gönderdiği mektupta teröre karşı birlik çağrısı yaptı.

İstanbul, Kayseri ve Almanya'da meydana gelen terör saldırılarını hatırlatan Malkoç, son olarak Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik saldırının terörün çirkin yüzünü bir kez daha ortaya çıkardığını ifade etti.

Türkiye'nin birlik ve beraberliği, huzuru, güvenliği ve istikrarına gölge düşürmeye yönelik terör saldırılarını kınayan Malkoç, terörizmin bir bela olduğunu vurguladı.



- "Dünyanın başının belası terörizmle mücadelede etkin çalışmalar yapılmalı"

Türkiye'nin bir taraftan FETÖ, DEAŞ ve PKK gibi eli kanlı örgütleriyle mücadele ettiğini, diğer taraftan da 3,5 milyon mülteciyi barındırarak insanlığın onurunu ve haysiyetini koruduğunu bildiren Malkoç, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Özelikle insan hayatının önemini bilen, insan haklarını savunan ve demokrasiden yana olanlar, terörizmle mücadele eden ülkelere ve insanlara destek olmalıdırlar. Kamu Denetçiliği Kurumu olarak, hak ve özgürlüklerin sonuna kadar kullanılması, hak arama kültürünün yaygınlaşması, iyi bir yönetimin gerçekleşmesi için gayret gayret ediyoruz. Dünyanın huzur ve barışı için terörizme karşı elbette güvenlik güçleri mücadele edecektir. Biz ombudsmanlar olarak, dünyanın başının belası olan terörizmle mücadelede daha etkin çalışmalar yapmamız gerektiğine inanıyoruz."

Kamu Başdenetçisi Malkoç, mektubunda diğer ombudsmanlardan terörle mücadeleye, insan hakları ve adaletin tesisine yönelik de teklifler beklediğini kaydetti.