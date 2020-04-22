Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar İMDERDE İKİNCİ MERİH ÖZGEN DÖNEMİ yenilenebilir enerji bolu bodrum toplantı
Dezenfektan üretimine başladı
Dezenfektan üretecek
Üreticilere buzağı desteği
Üreticilere buzağı desteği
İngiltere'de TÜFE arttı
İngiltere'de TÜFE arttı
Cuma bankalar kapalı
Cuma bankalar kapalı
Rusya Merkez Bankası'ndan rekor döviz satışı
Rekor döviz satışı

Kamu çalışanlarının mesai saatlerine düzenleme

İstanbul Valiliği, 27 Nisan-27 Mayıs tarihleri arasında kentte ramazan dolayısıyla mesai saatlerinin 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacağını açıkladı.

Kamu çalışanlarının mesai saatlerine düzenleme
banner17

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Şehrimizde Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesi ve 22.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında; İstanbul'da sabah 08.30-12.30, öğleden sonra 13.00-17.00 arasında uygulanan mesai saatleri, 27 Nisan pazartesi gününden, 27 Mayıs çarşamba gününe (Ramazan Bayramı sonu) kadar; sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır."
Açıklamada, özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre, çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümlerin saklı olduğu belirtildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''27 Nisan Pazartesi gününden 27 Mayıs 2020'ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul’da mesai saatleri; 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır'' ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kamu çalışanlarıIstanbulSokağa çıkma YasağıRamazanMesai Saatleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5