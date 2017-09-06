Kamu Denetçileri Kırgızistan'da toplandı

BİŞKEK (AA) - Kamu Denetçisi (Ombudsman) Yahya Akman, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) yıl içinde 11 binin üzerinde başvuru aldığını söyledi.

Akman, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başlayan ve ülkenin tatil merkezi Issık Gölü'nde 2 gün devam edecek Uluslararası Ombudsmanlar Forumu'nun açılışında bir konuşma yaptı.

Yahya Akman, Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Bayramı'nı ve Ombudsmanlık Kurumunun kuruluşunun 15'inci yıl dönümünü kutlayarak, ülkede 15 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin barış, huzur ve tam tarafsızlık içerisinde gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

Türkiye'deki KDK'nın kuruluş tarihi ve amaçları hakkında bilgi de veren Akman, KDK'ya bu yıl içinde 11 binin üzerinde başvuru yapıldığını dile getirdi.

KDK'ya yapılan şikayetlerde verilebilecek kararlar arasına "dostane çözüm" yolunun da eklendiğini hatırlatan Yahya Akman, Türkiye'de uygulanan ve tarafları memnun eden dostane çözümü tüm ombudsmanlık kurumlarına önerdiğini vurguladı.

İnsan hakları, hukuk ve adeletin bir gün herkese lazım olacağının akıllardan çıkarılmaması gerektiğinin altını çizen Akman, kamu denetçiliği ile ilgili uluslararası toplantıları önemsediklerini, bu toplantılardan yararlandıklarını ve kendi deneyimlerini paylaştıklarını da kaydetti.