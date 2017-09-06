Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hakkari cityscape Veeam Çubuk Van EDAŞ
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Kamu Denetçileri Kırgızistan'da toplandı

- Kamu Denetçisi Akman: "Kamu Denetçiliği Kurumu olarak bu yıl içinde 11 binin üzerinde başvuru aldık"

Kamu Denetçileri Kırgızistan'da toplandı

BİŞKEK (AA) - Kamu Denetçisi (Ombudsman) Yahya Akman, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) yıl içinde 11 binin üzerinde başvuru aldığını söyledi.

Akman, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başlayan ve ülkenin tatil merkezi Issık Gölü'nde 2 gün devam edecek Uluslararası Ombudsmanlar Forumu'nun açılışında bir konuşma yaptı.

Yahya Akman, Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Bayramı'nı ve Ombudsmanlık Kurumunun kuruluşunun 15'inci yıl dönümünü kutlayarak, ülkede 15 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin barış, huzur ve tam tarafsızlık içerisinde gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

Türkiye'deki KDK'nın kuruluş tarihi ve amaçları hakkında bilgi de veren Akman, KDK'ya bu yıl içinde 11 binin üzerinde başvuru yapıldığını dile getirdi.

KDK'ya yapılan şikayetlerde verilebilecek kararlar arasına "dostane çözüm" yolunun da eklendiğini hatırlatan Yahya Akman, Türkiye'de uygulanan ve tarafları memnun eden dostane çözümü tüm ombudsmanlık kurumlarına önerdiğini vurguladı.

İnsan hakları, hukuk ve adeletin bir gün herkese lazım olacağının akıllardan çıkarılmaması gerektiğinin altını çizen Akman, kamu denetçiliği ile ilgili uluslararası toplantıları önemsediklerini, bu toplantılardan yararlandıklarını ve kendi deneyimlerini paylaştıklarını da kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KırgızistanTürkiye OmbudsmanlıkUluslararası Forumu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5