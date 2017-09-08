Kamu görevlilerinin kıyafetleri hükümlülerden

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı cezaevlerinde kurulan tekstil atölyelerinde meslek eğitimi alan hükümler, kamu görevlileri için kıyafet hazırlıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığınca hükümlülere 180 farklı alanda meslek eğitimi veriliyor.

Bu kapsamda parmaklıklar ardında kurulan 118 tekstil atölyesinde, hükümlüler, tekstil mühendislerinden eğitim alıyor.

Eğitimlerin tamamlanmasıyla atölyelerde üretime katılan hükümlüler, çeşitli tasarımlar yaparak kamu görevlilerinin kıyafet ihtiyacını karşılıyor.

- Hakim ve savcı cübbesi diktiler

Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye mahkemelerinde görevli hakim ve savcılar için bu yıl hükümlülerin diktiği bin 238 cübbe teslim edildi.

Hükümlüler, atölyelerde, mübaşirlerin kullanacağı 5 bin takım elbisenin üretimini yaptı.

Ceza infaz kurumu çalışanları için 42 bin yazlık ve kışlık pantolon, tişört, polar mont, kışlık kaban hazırlayan hükümlüler, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için rüzgarlık ve yağmurluk gibi kıyafetler üretti. Öte yandan, terörle mücadelede ter döken köy korucularına, hükümlülerce dikilen üniformalar gönderildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının eşofman ihtiyacını karşılayan hükümlüler, tekstil atölyelerinde kamu kurumlarının özel siparişleri için de çalıştı.

PTT Genel Müdürlüğüne bez torba yapan hükümlüler, bunun yanı sıra Yüksek Seçim Kurulunun seçimlerde kullandığı bez torbaları üretti.

Sağlık alanından çeşitli siparişler alan hükümlülerin diktiği nevresim takımları, alez, pike ve hasta önlükleri, bazı hastanelerde kullanıma sunuldu.