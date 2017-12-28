Kamu kurumları

ANKARA (AA) - MURAT KULA - Cezaevlerinden denetimli serbestlik kapsamında salıverilen ve kamu yararına çalışma şartı getirilen hükümlüler, kamu kurumlarında yaptıkları boya, badana, temizlik, bahçıvanlık, tadilat, tamirat, paketleme gibi işlerle bir yandan toplum yararına çalışırken diğer yandan da ailelerine maddi destek sağlıyor.

Adalet Bakanlığı tarafından 2005'te hayata geçirilen denetimli serbestlik uygulaması kapsamında kamu yararına çalışması kararlaştırılan hükümlüler, işleri sayesinde topluma yeniden uyum sağlama ve aileleriyle daha erken bir araya gelme fırsatını elde ediyor.



Başkentte, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce belirlenen boyacılık, elektrikçilik, bahçıvanlık, kitap ciltleme, paketleme gibi işlerde çalışan 10 hükümlü iş yerlerinde AA foto muhabiri tarafından görüntülendi.



Denetimli serbestlik kapsamında bahçıvanlık yapan ve 11 yılını cezaevinde geçiren S.Ş, devletin kendilerine böyle bir imkan sağlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. S.Ş, "Devlet vatandaşına sahip çıkıyor, ikinci bir şans sunuyor. 'Biz seni topluma kazandıracağız.' diyor ve bunu yaparken bir taraftan vatandaşın güvenliğini de düşünüyor." diye konuştu.

Kamu hizmetini yerine getiren hükümlülerden O.A. ise bir kamu kurumunda yumurta paketleme işinde çalıştığını belirterek, "Denetimli serbestlik uygulaması hem bizim için hem toplum için faydalı." dedi.



Cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında huzurevinde çalışan S.Ö. ise uygulamanın kendilerine çok şey kazandırdığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Burada günde 4 saat çalışmama rağmen öğleden sonra günlük yaşantıma devam edebiliyorum. Ailemi görebiliyorum. Benim için huzurevinde çalışmanın ayrı bir güzelliği var. Büyüklerimizin duasını almak benim için önemli. Beni vicdanen rahatlatıyor. Bir anlamda onlara evlat vazifesi yapıyorum."

- "900 yükümlü günde 3 bin 600 saat çalışıyor"

Ankara Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar, söz konusu sistem ile hükümlü ve toplum açısından faydalı bir uygulamanın hayata geçirildiğine işaret etti.

Hükümlülerin işlerini özenle yaptığını anlatan Yaşar, denetimli serbestliğin hastane, eğitim kurumları, huzurevi gibi sosyal alanlarda yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla da Ankara Valiliğiyle gerekli yazışmaları gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yazışma sonrası yaklaşık bin kurumdan geri dönüş aldıklarını aktaran Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söz konusu kurumlar boya, badana, temizlik ekibi, tesisat işinden anlayan eleman talebinde bulundular. Biz de bu konularda ekipler oluşturduk. Bir kurum bizi aradığında bu ekiplerin gereken çalışmaları yapmalarını sağlıyoruz. Bunu yaparken de daha çok sosyal ve eğitim kurumlarına öncelik verdik. Okul, sağlık ocağı, pansiyon, cami ve huzur evlerini tercih ettik. Bunun daha faydalı olacağını düşündük. Yapılan işlerin neticesinde kurumlardan çok güzel dönüşler oldu, teşekkür yazıları gönderildi. Şu anda gelen talepleri karşılamak için gece ekipleri, hafta sonu ekipleri ve mobil ekipler kurduk.

Kamu kurumlarından yüksek oranda memnuniyet var. Şu anda kurumlardan gelen talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. Ankara'da günde yaklaşık 900 hükümlü çalışmakta ancak çok yoğun talep alıyoruz."

- "Hibeyle kendi işlerini kuruyorlar"

Ankara'da denetimli serbestlikten yararlanan yaklaşık 900 hükümlünün günde 3 bin 600 saat çalıştığına dikkati çeken Yaşar, geçen yıl bu uygulamayla birçok kurumun boyandığını ve ihtiyaçların karşılandığını dile getirdi.

Kamu hizmeti cezasını yerine getiren hükümlülerden bu yıl 200’e yakın girişimci bulunduğunu söyleyen Yaşar, "Ücretsiz olarak verdiğimiz girişimcilik eğitimleri sonrasında projesini hazırlayan ve projesi kabul gören yükümlüler 27 bin lira hibe alarak kendi işini kuruyor." dedi.





