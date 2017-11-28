Kamu Personeli Danışma Kurulu toplandı

ANKARA (AA) - Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplandı.

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, diğer konfederasyonların yöneticileri ve yetkili sendikaların temsilcilerinin katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Reşat Moralı Salonu'nda yapıldı.

Yalçın, toplantıda, toplu sözleşme metninde çalışma konuları başlığı altında toplanan hükümlerle ilgili başlatılmış çalışmaların yıl sonuna kadar sonuçlandırılmasını talep etti. Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Toplamda 19 bin 4/C'li personel ve sayısı 5 bini bulmayan memur işi yapan işçileri kadroya geçirme konusunda net bir yaklaşım ortaya konmalıdır. Bu kapsamda vekil ebe/hemşire, vekil imam, fahri kuran kursu öğreticileriyle ve ders ücreti karşılığı görev yapanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında ek ders ücretiyle görev yapan meslek elemanları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, farklı bakanlıklarda görev yapan usta öğreticiler ve benzeri durumda olanların da kadroya alınmasını da kapsayacak düzenlemenin yapılması elzemdir."

Yalçın toplantıda, fiili hizmet zammının kapsamının genişletilmesi, ek ödeme kaynaklı sorunların giderilmesi, kamu görevlilerinin kadro ve derecelerindeki sınırların kaldırılması, işçilikte geçen sürelerin memuriyette değerlendirilmesinin de aralarında olduğu talepleri gündeme getirdi.