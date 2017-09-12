İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, deride döküntü ve kaşıntıyla kendini gösteren ürtikerin tedavisi için kurulan merkez, Global Alerji Network tarafından tescillenerek Türkiye'de kamunun ilk "Ürtiker Mükemmeliyet ve Referans Merkezi" unvanını aldı.

Kamuoyunda "kurdeşen" olarak da bilinen ve hassasiyet sonucu ortaya çıkan hastalığın tedavisi için uzman kadrosuyla kapılarını açan merkezde, kronik ürtiker hastalarına pazartesi ve perşembe günleri hizmet veriliyor.

Merkeze ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan hastanenin Dermatoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Emek Kocatürk Göncü, hassasiyet sonucu görülen alerjik reaksiyonlar sonucu deride döküntü ve kaşıntıyla kendini gösteren ürtikerin hastaların yaşam kalitesini etkileyen bir cilt problemi olduğunu söyledi.

Göncü, insanların hayatlarının bir evresinde yüzde 15-25 oranında ürtiker atağı geçirme ihtimali taşıdıklarını dile getirerek, ürtikerin toplumda yaygın olarak görüldüğünü aktardı.

Doç .Dr. Göncü, kronik ürtikerin toplumun yüzde 1'inde görülen ve ortalama 3-5 yıl süren bir sorun olduğunu, hastaların aniden ortaya çıkan kaşıntılı kırmızı kabarıklık, göz ve dudakta ani şişme nedeniyle sıklıkla acil servislere başvurduğunu ifade etti.

- "Ürtiker, hastaları hastane hastane dolaştırıyor"

Hastalığın kendini, aniden beliren semptomların ortaya çıkışı, dış görünüşte değişiklikler yaratması ve şiddetli kaşıntıyla gösterdiğine işaret eden göncü, "Bu durum hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Hastalar neredeyse kalp hastaları kadar bozuk yaşam kalitesine sahip olurlar. Uyku ve işte verimlilik bozulur. Altta yatan neden çoğu olguda bulunamadığından nedene yönelik bir tedavi yoktur, tedavi genellikle semptomların giderilmesine dayanır." değerlendirmesini yaptı.

Sorunun dirençli, kronik karakterli olması ve altta yatan etkenin çoğu olguda bulunamaması nedeniyle hastaların hastane hastane dolaşmasına ve endişeye kapılmalarına neden olduğunu anlatan Göncü, şunları kaydetti:

"Kliniğimizde kronik ürtiker hastaları için pazartesi ve perşembe günleri hizmet veren ürtiker polikliniği 2013'ten beri hizmet vermektedir. Polikliniğimiz 15 Mart 2017'de Global Avrupa Alerji ve Astım Network tarafından denetimden geçirilmiş ve mükemmeliyet için gerekli 40 kriterin yerine getirildiği gözlenmiştir. Ürtiker polikliniğimiz Türkiye'deki ilk Ürtiker Mükemmeliyet ve Referans Merkezi olmuştur. Bu kazanımın getirisi hem standart hasta yaklaşımının sağlanması hem de uluslararası hasta referans merkezi olmaktır. Böylece hastalarımıza Avrupa standartlarınca onaylanmış bir hizmet sunulması sağlanmaktadır. Ürtiker polikliniğinde hastalara yönelik tedavi ve takip sistemi uygulanmaktadır. Her hastanın klinik tablosu kendine özel olarak düzenlenmekte ve takip edilmektedir. Poliklinik hizmeti içerisinde tedavi gören hastalara yönelik düzenli olarak toplantılar düzenlenerek hekim ve hastalar bir araya getirilip hastalık süreçleri takip edilmektedir."