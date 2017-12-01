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Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

- Bolu'da kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ve UMKE ekiplerince çıkarıldı

Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

BOLU (AA) - Bolu'da kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan kamyonet sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nun İstanbul istikametinde yan yoldan ana yola çıkan Aydın Kurtuluş idaresindeki 14 BA 175 plakalı kamyonet, sanayi kavşağında önünde seyreden Ayhan Toksal yönetimindeki 14 AL 950 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada kamyonet içinde sıkışan Aydın Kurtuluş, Bolu Belediyesi itfaiyesi ve UMKE ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa taşındı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık Ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun İstanbul istikametine bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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