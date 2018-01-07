Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat OGD Tozlu yer fıstığı Olcay Çakır
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

"Kamyon lastiği" fikriyle eğitim için oyuncak üretmeye başladı

- Sınıfa getirdiği kamyon lastiğiyle dairenin alanını anlatınca öğrencilerin derse ilgisinin arttığını fark eden matematik öğretmeni, İzmir'de firma kurarak özgün tasarımlı oyuncaklar üretmeye başladı - Eski öğretmen Sağdıç: - "Çocukların matematik, fizik, kimya gibi bilim dallarına bu materyallerle daha fazla ilgi duyabileceğini, sevebileceğini düşündüm"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Öğrencilerine dairenin alanını, sınıfa getirdiği kamyon lastiğiyle anlatarak matematiği sevdiren öğretmen, eğitim amaçlı oyuncak üretmeye karar vererek girişimci oldu.

Eski matematik öğretmeni Özgün Şerif Sağdıç, görev yaptığı sırada matematikteki soyut kavramları anlatmak için farklı materyaller kullandı.

Bu yöntemle çocukların derse ilgisinin arttığını fark eden Sağdıç, matematik, fen, kimya ve biyoloji gibi derslerde materyal kullanımıyla çocuklara bilim sevgisi kazandırılabileceğini fark etti.

Üniversiteden arkadaşı Mehmet Kıvanç'a durumu anlatan Sağdıç, arkadaşının da desteğiyle eğitim amaçlı oyuncaklar üretmeye karar verdi.

KOSGEB desteğiyle kurulan ve önce yurt dışındaki örnekleri inceleyen Sağdıç, daha sonra kendi tasarladıkları oyuncakları üretmeye başladı.

Matematik alanında "matematik yapbozlar", fizik alanında "kamera obscura" gibi onlarca çeşitte üretim yapan firmanın en çok talep gören ürünü ise organik kimya seti.

Güneş enerjisiyle çalışan oyuncak araba üretip yenilenebilir enerji konusunda çocukların ilgisini artırmayı hedefleyen firmanın, internet üzerinden sattığı yerli bilim oyuncakları birçok okulun laboratuvarında yerini aldı.

- "Bu alanda Türkiye'de özgün üretim yapan firma yok"

Sağdıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilim oyuncakları fikrinin matematik öğretmeni olarak görev yaptığı sırada ortaya çıktığını söyledi.

Bilim oyuncaklarının derslerin eğlenceli hale gelmesinde fayda sağlayacağına inandığını belirten Sağdıç, "Ben çocuklara daire alanını anlatırken bir kamyon lastiği getirmiştim. Bununla çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyordu. Buradan yola çıkarak çocukların böyle materyallerle matematik, fizik, kimya gibi bilim dallarına ilgi duyabileceğini ve daha çok sevebileceğini düşündüm." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının da ders anlatımında materyal kullanımını desteklediğine işaret eden Sağdıç, materyale ulaşmanın ise zor olduğunu aktardı.

"Bilim oyuncakları dediğimiz bu alanda yerli üretim ve tasarım yapan firma yok." diyen Sağdıç, yurt dışından getirdikleri oyuncakları üzerine bir şeyler ekleyerek üretip sattıklarını, bunun yanında tasarımı ve üretimi kendilerine ait oyuncakların da bulunduğunu kaydetti.

Ürünleri Türkiye'nin birçok noktasına sattıklarını aktaran Sağdıç, ürünün geri dönüşlerini ise şöyle anlattı:

"Hem çocuklarla hem de velilerle görüşüyoruz. Veliler böyle bir projenin çok yeni olduğunu bilişim konusunda teknolojiye yabancı olmayan çocukların mekanik setler konusunda yabancılıklarını bu şekilde giderdiklerini söylüyorlar. Bizim böyle bir işe girişmemizden memnuniyet duyuyorlar."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bilim OyuncaklarıİYTEKOSGEPOyuncakTasarım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5