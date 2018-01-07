"Kamyon lastiği" fikriyle eğitim için oyuncak üretmeye başladı

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Öğrencilerine dairenin alanını, sınıfa getirdiği kamyon lastiğiyle anlatarak matematiği sevdiren öğretmen, eğitim amaçlı oyuncak üretmeye karar vererek girişimci oldu.

Eski matematik öğretmeni Özgün Şerif Sağdıç, görev yaptığı sırada matematikteki soyut kavramları anlatmak için farklı materyaller kullandı.

Bu yöntemle çocukların derse ilgisinin arttığını fark eden Sağdıç, matematik, fen, kimya ve biyoloji gibi derslerde materyal kullanımıyla çocuklara bilim sevgisi kazandırılabileceğini fark etti.

Üniversiteden arkadaşı Mehmet Kıvanç'a durumu anlatan Sağdıç, arkadaşının da desteğiyle eğitim amaçlı oyuncaklar üretmeye karar verdi.

KOSGEB desteğiyle kurulan ve önce yurt dışındaki örnekleri inceleyen Sağdıç, daha sonra kendi tasarladıkları oyuncakları üretmeye başladı.

Matematik alanında "matematik yapbozlar", fizik alanında "kamera obscura" gibi onlarca çeşitte üretim yapan firmanın en çok talep gören ürünü ise organik kimya seti.

Güneş enerjisiyle çalışan oyuncak araba üretip yenilenebilir enerji konusunda çocukların ilgisini artırmayı hedefleyen firmanın, internet üzerinden sattığı yerli bilim oyuncakları birçok okulun laboratuvarında yerini aldı.

- "Bu alanda Türkiye'de özgün üretim yapan firma yok"

Sağdıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilim oyuncakları fikrinin matematik öğretmeni olarak görev yaptığı sırada ortaya çıktığını söyledi.

Bilim oyuncaklarının derslerin eğlenceli hale gelmesinde fayda sağlayacağına inandığını belirten Sağdıç, "Ben çocuklara daire alanını anlatırken bir kamyon lastiği getirmiştim. Bununla çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyordu. Buradan yola çıkarak çocukların böyle materyallerle matematik, fizik, kimya gibi bilim dallarına ilgi duyabileceğini ve daha çok sevebileceğini düşündüm." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının da ders anlatımında materyal kullanımını desteklediğine işaret eden Sağdıç, materyale ulaşmanın ise zor olduğunu aktardı.

"Bilim oyuncakları dediğimiz bu alanda yerli üretim ve tasarım yapan firma yok." diyen Sağdıç, yurt dışından getirdikleri oyuncakları üzerine bir şeyler ekleyerek üretip sattıklarını, bunun yanında tasarımı ve üretimi kendilerine ait oyuncakların da bulunduğunu kaydetti.

Ürünleri Türkiye'nin birçok noktasına sattıklarını aktaran Sağdıç, ürünün geri dönüşlerini ise şöyle anlattı:

"Hem çocuklarla hem de velilerle görüşüyoruz. Veliler böyle bir projenin çok yeni olduğunu bilişim konusunda teknolojiye yabancı olmayan çocukların mekanik setler konusunda yabancılıklarını bu şekilde giderdiklerini söylüyorlar. Bizim böyle bir işe girişmemizden memnuniyet duyuyorlar."