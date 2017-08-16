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Kamyondaki demir hurdalar yola savruldu

ADANA (AA) - Adana'da seyir halindeki kamyonun kasasındaki demir hurdalar yola savruldu.Bestami Saraç yönetimindeki 31 P 2723 plakalı demir hurda yüklü kamyonun kasası, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Sarıçam ilçesi yakınlarında yoldaki...

Kamyondaki demir hurdalar yola savruldu

ADANA (AA) - Adana'da seyir halindeki kamyonun kasasındaki demir hurdalar yola savruldu.

Bestami Saraç yönetimindeki 31 P 2723 plakalı demir hurda yüklü kamyonun kasası, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Sarıçam ilçesi yakınlarında yoldaki bir köprüye sürttü.

Bu sırada otoyola savrulan çok sayıda demir parçası, Ramazan Avcı idaresindeki 33 KNE 05 plakalı otomobil ile Börteçin Ünal'ın kullandığı 33 DJP 14 plakalı otomobile çarptı.

Hasar oluşan otomobillerini yol kenarına park eden sürücüler, durumu polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, kamyon sürücüsüne ceza yazarken, köprüde oluşan hasar için karayolları görevlilerine de bilgi verildi.

Araçları zarar gören sürücüler, olaydan yara almadan kurtuldukları için mutlu olduklarını kaydetti.

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AdanaDemirlerHurda Yüklü KamyonKöprüOtoyol
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