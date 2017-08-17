Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adalet Bakanı Abdulhamit Gül fesh Danışmanlar Konseyini
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Kamyonet inşaat alanına devrildi: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir kamyonetin inşaat alanına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde seyir halindeki bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki inşaatın...

Kamyonet inşaat alanına devrildi: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir kamyonetin inşaat alanına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde seyir halindeki bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki inşaatın güvenlik bariyerine çaptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan kamyonet inşaat alanına devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonette bulanan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, inşaat alanına devrilen kamyonet vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt'ta KazaKamyont Inşşat Alınana Düştü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5