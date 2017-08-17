Kamyonet inşaat alanına devrildi: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir kamyonetin inşaat alanına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde seyir halindeki bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki inşaatın güvenlik bariyerine çaptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan kamyonet inşaat alanına devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonette bulanan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, inşaat alanına devrilen kamyonet vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.