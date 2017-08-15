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Kamyonetin çarptığı temizlik görevlisi kadın öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, bir fabrikaya ekmek getiren kamyonetin geri manevra yaparken çarptığı temizlik görevlisi kadın hayatını kaybetti. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasına ekmek getiren İsmail...

Kamyonetin çarptığı temizlik görevlisi kadın öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, bir fabrikaya ekmek getiren kamyonetin geri manevra yaparken çarptığı temizlik görevlisi kadın hayatını kaybetti.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasına ekmek getiren İsmail A. (55) yönetimindeki kamyonet, geri manevra yaptığı sırada temizlik görevlisi Şükriye Şen'e (50) çarptı.

Kazada, Şen olay yerinde hayatını kaybetti. Haberi duyarak fabrikaya gelen Şen'in çocukları ve eşi, gözyaşlarını tutamadı.

Şen'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü ise gözaltına alındı.

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