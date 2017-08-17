Kamyonetin iş yerine çarpması güvenlik kamerasında

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsü alkollü olduğu belirtilen kamyonetin üç otomobilin ardından bir iş yerine çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Aytaç A. yönetimindeki 48 UJ 619 plakalı kamyonet, Gümbet Kavşağı'nda üç otomobil ile ara sokaktaki bir iş yerine çarptı. Kazanın ardından sürücü Aytaç A. ile kamyonetiyle çarptığı diğer aracın sürücüleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Ardından olay yerinden ayrılan ve alkollü olduğu belirtilen Aytaç A, polis ekiplerince ilçe merkezinde gözaltına alındı.

Kazada iş yerinin bir bölümü hasar gören Mehmet Emrah Metin, şans eseri yaralanan kimsenin olmadığını söyledi.

Aracı hasar gören Barış Değirmenci ise kamyonetin çok hızlı geldiğini, kavşakta araçlarına çarparak uzaklaştığını dile getirdi.

Öte yandan kamyonetin ara sokaktaki iş yerine çarpması çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen kamyonetin iş yerine çarpması ve ardından olay yerine toplanan kalabalığın sürücüye tepki göstermesi yer alıyor.