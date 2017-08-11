Kamyonetin kasasına giren yılanı itfaiye çıkardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kamyonetin kasasına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğa salındı.

Alınan bilgiye göre, Arslanbey Mahallesi'nde kamyonetin kasasının altına yılan girdiğini fark eden 41 BB 058 plakalı kamyonetin sürücüsü Ahmet Ediş, yılanı bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı.

Yılanın gittiğini düşünen sürücü, İzmit Sanayi Mahallesi'ndeki ofislerine geldi. Yılanın kasada bulunduğunu fark eden sürücü Ediş, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yılanı bulunduğu yerden çıkardı ve daha sonra doğaya saldı.

Sürücü Ediş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Arslanbey'de yoldayken yılanı yolda gördüğünü belirterek, yılanın dingilden içeriye girdiğini söyledi.

Yılanı çıkartmaya çalıştıklarını, gittiğini düşünerek İzmit'e doğru yola devam ettiklerini anlatan Ediş, "Ofisin önünde bir kontrol edelim dedik yılanın kafasını gördük. Ondan sonra itfaiyeye haber verdik. Çok korktum. Gelene kadar kaşıntı tuttu. Zor geldim buraya kadar. Mecburen itfaiyeyi aradım, bu korkuyla nereye kadar araç kullanabilirim? Süremezdim. Ekipler çözdüler bu sorunumuzu teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.