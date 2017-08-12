Kamyonette sıkışan sürücü kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi yakınlarında, Semih Atasever yönetimindeki 80 GJ 941 plakalı kamyonet ile Hanifi Acar idaresindeki 01 YK 272 plakalı tır çarpıştı.
Kazada kamyonetin sürücüsü Atasever araca sıkıştı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ortak çalışması sonucu yaralı Atasever bulunduğu yerden çıkartıldı.
Kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Adana'dan Mersin yönüne kapanan yol, karayolları ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yeniden açıldı.