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Kamyonetten atlayıp kaçan dana sahiplerine zor anlar yaşattı

- Çankırı'da mezbahaya götürüldüğü sırada kamyonetten atlayarak kaçan dana bir saatlik kovalamacanın ardından yakalandı

Kamyonetten atlayıp kaçan dana sahiplerine zor anlar yaşattı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da mezbahaya götürüldüğü sırada kamyonetten atlayarak kaçan ve yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından yakalanan dana kesimhaneye götürüldü.

Mahmut Emiroğlu'na ait dana, Buğday Pazarı Mahallesi'ndeki mezbahaya götürüldüğü sırada Ankara-Çankırı yolu Hacı Ali kavşağı civarında ipini çözerek kamyonetten atladı.

Ankara-Çankırı yolu üzerinde terse yöne koşan dana, bir süre trafiğin durmasına neden oldu. Danayı yakalamak için uğraşan sahiplerinin çabaları sonuç vermeyince belediyeden yardım istenildi.

Bölgeye gelen belediye ekiplerinin sakinleştirici iğneyle vurduğu dana, yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Yeniden araca yüklenen dana, kesim için mezbahaya götürüldü.

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