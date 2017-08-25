Kamyonun çarptığı 89 yaşındaki kadın öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kamyonun çarptığı 89 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşah Soylu'ya (89) sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen kamyon çarptı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Soylu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazaya tepki gösteren bazı vatandaşlar yolu bir süre trafiğe kapattı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı.