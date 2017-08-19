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Kamyonun çıkan dingilinin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

KARS (AA) - Kağızman ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonunun çıkan dingilin çarptığı 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, A.D yönetimindeki 13 AV 979 plakalı hafriyat kamyonunun arka dingili, Dörtyol...

Kamyonun çıkan dingilinin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

KARS (AA) - Kağızman ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonunun çıkan dingilin çarptığı 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.D yönetimindeki 13 AV 979 plakalı hafriyat kamyonunun arka dingili, Dörtyol mevkisinde seyir halindeyken yerinden çıktı.

Dingil, arkadan gelen 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Kenan Güneş'e çarptı.

Ağır yaralanan Güneş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kağızman Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü A.D, gözaltına alındı.

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KağızmanKarsTrafik Kazası
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