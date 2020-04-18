Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar iletim ek ücreti arcelik solunum cihazi Ramazan Bayramı yolcu sayıları TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan Tokat
Bakanlık o firmaları ifşa etti
Bakanlık 45 firmayı ifşa etti
Güvenlik önlemlerini artırdı
Güvenlik önlemlerini artırdı
Sebzede hijyene dikkat
Sebzede hijyene dikkat
Satışı 10 milyonu aştı
Satışı 10 milyonu aştı
Sorumluluk verin
Sorumluluk verin

“Kan bağışında insanlık kazanacak!!"

Vatandaşa "Türk Kızılayı’nın bizlerden bir ricası var"vurgusu yapanAnadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan, kana ihtiyaç duyan hastaların tedavilerinin yol açılmaması için duyarlı halka Kan Bağışı’ yapın çağrısında bulundu.

“Kan bağışında insanlık kazanacak!!"
banner17

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKONAntalya Şube Başkanı Cahit Urfan; “Kurulduğu 1868 yılından bu yana toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen Türk Kızılayı’nın bizlerden bir ricası var!” diyerek, duyarlı vatandaşlarımızı Kan Bağışı’na davet etti.

“Bir yandan COVID-19 salgınıyla mücadele ederken öbür yandan kan bağışına ihtiyaç duyan binlerce hastaya ulaşmaya çalışılıyor" diyen Cahit Urfan, mevcut durumda kan bileşeni stok seviyelerinin; kritik hastaların bile ihtiyacına cevap veremeyecek seviyeye indiği belirtiliyor.” Diyerek Bu durumun, hastanelerde tedavi görmekte olan ve tedavi sürecinde kana ihtiyaç duyan hastaların tedavilerinin gecikmesine yol açarak bazı hasta grupları için de hayati riskler doğurduğunu belirtti.

“Tüm duyarlı Antalya Halkımızı Türk Kızılayı Kan Bağışı Noktasına davet ediyoruz!”

   Tam da bu mücadele noktasında; düzenli olarak kan bileşeni kullanılan hastalar için, kan bağışlarının çok önem arz ettiğini belirten URFAN; “Toplumsal dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, Değerli Antalya Halkımızı Türk Kızılay Kan Bağışı Noktalarına davet ediyoruz. Kimse arkada kalmasın diye kan ver, kan dostlarından biri ol.” Diyerek çağrıda bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AskonAntalya Şube Başkanı Cahit UrfanKan BağışıCovid19KızılayTürk Kızılayı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5