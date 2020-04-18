“Kan bağışında insanlık kazanacak!!"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan; “Kurulduğu 1868 yılından bu yana toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen Türk Kızılayı’nın bizlerden bir ricası var!” diyerek, duyarlı vatandaşlarımızı Kan Bağışı’na davet etti.

“Bir yandan COVID-19 salgınıyla mücadele ederken öbür yandan kan bağışına ihtiyaç duyan binlerce hastaya ulaşmaya çalışılıyor" diyen Cahit Urfan, mevcut durumda kan bileşeni stok seviyelerinin; kritik hastaların bile ihtiyacına cevap veremeyecek seviyeye indiği belirtiliyor.” Diyerek Bu durumun, hastanelerde tedavi görmekte olan ve tedavi sürecinde kana ihtiyaç duyan hastaların tedavilerinin gecikmesine yol açarak bazı hasta grupları için de hayati riskler doğurduğunu belirtti.

“Tüm duyarlı Antalya Halkımızı Türk Kızılayı Kan Bağışı Noktasına davet ediyoruz!”

Tam da bu mücadele noktasında; düzenli olarak kan bileşeni kullanılan hastalar için, kan bağışlarının çok önem arz ettiğini belirten URFAN; “Toplumsal dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, Değerli Antalya Halkımızı Türk Kızılay Kan Bağışı Noktalarına davet ediyoruz. Kimse arkada kalmasın diye kan ver, kan dostlarından biri ol.” Diyerek çağrıda bulundu.