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Kanada Başbakanı Trudeau, Suu Çii ile Arakan'ı görüştü

- Başbakan Trudeau, telefonla aradığı Myanmar lideri Suu Çii'ye Arakanlı Müslümanlar hakkında endişelerini iletti

Kanada Başbakanı Trudeau, Suu Çii ile Arakan'ı görüştü

OTTAWA (AA) - Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile telefon görüşmesinde Arakanlı Müslümanlar hakkında endişelerini ilettiği bildirildi.

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Trudeau'nun Suu Çii ile görüşmesinde Rakhine'deki durumu, Rohingya (Arakan) Müslümanları ve diğer etnik azınlıklar için derin endişelerini dile getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan ayrıca, Myanmar'ın askeri ve sivil liderlerinin şiddeti sona erdirmek, sivillerin korunmasını teşvik etmek, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insani yardım aktörlerine engelsiz erişimi teşvik etmek için güçlü bir duruşa ihtiyaç duyulduğunu da vurguladı." ifadesine yer verildi.

Her iki liderin, bütün azınlıkların haklarını savunma ve koruma gereğini ele aldığı duyurulan açıklamada, "Başbakan Trudeau, Myanmar'da tüm etnik azınlıkların haklarına saygılı, huzurlu ve istikrarlı bir toplum oluşturmak için Kanada'nın desteğini teklif etti. Aung San Suu Çii, Kanada'nın insani yardım çabalarına katkılarından dolayı teşekkür etti." bilgisi paylaşıldı.

- Suu Çii'ye verilen unvanın geri alınmasıyla ilgili kampanya

Öte yandan Kanada basınında, Başbakan Trudeau'nun Suu Çii'yi telefonla aramasında, Myanmar lideri hakkında geçen hafta Kanada vatandaşlığının iptali için başlatılan imza kampanyasının etkili olduğu yorumları yer aldı.

Bir internet sitesi üzerinden geçen hafta başlatılan kampanyada, Suu Çii'ye 2007 yılında verilen onursal Kanada vatandaşlığının iptal edilmesi imzaya açılmıştı. Kampanyaya şu ana kadar 20 binden fazla kişi destek verdi.

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