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Kanada buğdayına GDO darbesi

-Japonya’dan sonra Güney Kore de, satın aldığı buğdayların genetiğinin değiştirildiği gerekçesiyle Kanada’dan buğday ve un ithalatını askıya aldı

Kanada buğdayına GDO darbesi

OTTAWA (AA) – Dünyanın en büyük buğday üreticisi ve ihracatcısı ülkelerinden biri olan Kanada, üretip sattığı buğdayların genetiğinin değiştirildiği gerekçesiyle zor günler yaşıyor.
Geçen hafta Japonya Tarım Bakanlığı’nın Kanada’dan buğday alımını askıya aldığını açıklamasının ardından, Güney Kore aynı yönde bir karar aldığını duyurdu.

Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Yalnızca onaylanmış, genetiği değiştirilmiş buğday içermeyen buğday ürünlerinin satışına izin vereceğiz. Bu özellik ve belgelere sahip olmayan buğday ve unların satışı askıya alınmıştır" denildi.

-Japonya geçen hafta açıklamıştı

Japonya Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanada’nın Güney Alberta bölgesinde hasat edilen buğdaylarda genetiğinin değiştirilmiş olduğunun saptandığı ve bu nedenle Kanada'dan buğday alım ve satışını askıya aldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, "Kanada, satın aldığımız buğdayının GDO içermediğini doğrulayana kadar Kanada buğdayının alış ve satışını askıya alıyoruz" denilmişti.

Kanada Gıda Denetim Ajansı (CFIA) yetkilileri olayı doğrularken, sorunun kaynağının geçtiğimiz yıl Alberta'da ortaya çıktığını duyurdu.

Bölgede, zararlı otları öldürmek için kullanılan tarım ilaçlarının sıkılmasının ardından bazı buğdayların yaşamaya devam etmesi tartışmaların odak noktası oldu.

Kanada Gıda Denetim Ajansı tarafından bu buğdaylar üstünde yapılan deneyler sonucu buğdayın “genetiği değiştirilmiş ve bitki öldürücü ilaçlara dayanıklı” olduğu tespit edildi. Ayrıca bu buğdayların Kanada'da ticari kullanım ve üretim için asla onaylanmadığı saptandı.

Ajans bu türün üreticisinin ise kimyasal tarım ve biyoteknoloji devi Monsanto olabileceğine hükmetti.

Ajansın açıklamasında, “CFIA Alberta'da bulunan buğday türünün 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında Kanada ve Amerika'daki yalıtılmış tarım araştırma sahalarında yapılan çeşitli deneylerde kullanılan Monsanto genetiği değiştirilmiş buğday türü (MON71200) ile uyuştuğunu doğrulamaktadır” denildi.

-Buğday için güvenlik riski

Birçok üründe üretim ve satışına izin verilen genetic değiştirme işlemi, buğdayda güvenlik endişeleri nedeniyle onaylanmıyor.

GDO’lu buğdayın, dünya genelinde ticari olarak kullanılması onaylanmazken, Kanada ve Amerika'da genetiği değiştirilmiş buğday üzerindeki tarımsal denemelerin yapılmakta olduğu biliniyor.

Öte yandan Japonya ve Güney Kore, Monsanto tarafından geliştirilen genetiği değiştirilmiş buğday üretiminin ortaya çıkması nedeniyle 2016 yılında Amerikan buğdayını almayı da geçici olarak durdurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
GDOGüney AlbertaGüney Kore Gıda Ve İlaç Güvenliği BakanlığıJaponya Tarım BakanlığıKanadaKanada Gıda Denetim Ajansı (CFIA)
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