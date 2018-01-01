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Kanada G7 dönem başkanı oldu

Kanada, dünyanın gelişmiş yedi ülkesinin üye olduğu G7'nin dönem başkanı oldu.

Kanada G7 dönem başkanı oldu

OTTAWA (AA) - Kanada, bugünden itibaren dünyanın gelişmiş yedi ülkesinin üye olduğu G7'nin dönem başkanı oldu.

Avrupa Birliği'nin de temsil edildiği grubun dönem başkanlığı, 1 Ocak 2018 itibarıyla bir yıllığına İtalya'dan Kanada'ya geçti. G7 dönem başkanı olarak Kanada, 8-9 Haziran'da Quebec eyaletinin Charlevoix kasabasında 44. G7 Liderler Zirvesi'ne de ev sahipliği yapacak.

Charlevoix kasabasındaki G7 Liderler Zirvesi, Kanada'nın ev sahipliğini yaptığı altıncı zirve olacak.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, 44. G7 Liderler Zirvesi'nin ana temasını "herkes için geçerli olan ekonomik büyümeyi teşvik etmek için gerçek ve somut çözümler bulma, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi ve temiz enerji" konularının oluşturacağını söyledi.

Trudeau, "G7 ortakları olarak, tüm vatandaşlarımızın küresel ekonomimizden fayda sağlamasını, çocuklarımız ve torunlarımız için daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha güvenli bir dünya bıraktığımızdan emin olma sorumluluğunu paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G8 olarak bilinen grup, 2014’te Rusya’nın Kırım'ı ilhak etmesi nedeniyle gruptan çıkarılmasının ardından G7 olarak anılmaya başlanmıştı.

Kanada ile Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşan G7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip yedi ülkenin grubu olarak biliniyor.

Muhabir: Seyit Aydoğan

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