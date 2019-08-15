Kanada "Kaz Dağları" için ayaklandı!

Kanada Kaz Dağları ile Dayanışma hareketi (Canada Solidarity with Kaz Mountains) 16 Ağustos'ta Montreal'deki Cabot Meydanı'nda bir araya gelecek. Meydanda bir basın açıklaması yapılacak.



Kanada Kaz Dağları ile Dayanışma hareketinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:



"Kanada merkezli maden şirketi Alamos Gold, KAZ DAĞLARI'nda doğal yaşamı katleden dev bir altın madeni operasyonu yürütüyor!

Daha şimdiden yaklaşık 200bin ağacı katleden operasyonda ilerleyen aşamalarda ise; sızıntı durumunda tüm bölge canlılarını ve doğal su kaynaklarını tehdit eden 20bin ton siyanür kullanılacak!



5 Ağustos'ta, binlerce insan bu yıkıma karşı çıkmak için Çanakkale'deki maden şantiyeye alanına yürüdü ve madencilik faaliyetlerini durdurmak için “Su ve Vicdan Nöbeti” başlattı.



Türkiye'de yaşanan bu doğa katliamı, insanlığa ait kaynakların büyük firmalar, tekeller tarafından sorumsuzca yağmalanması maalesef bugün ne ilk, ne de son örnektir.



Her gittikleri yerde, ülkelerin hükümetleriyle kol kola iş yürüten Kanadalı Maden Firmaları, bugün Afrika'da, Latin Amerika'da ve Doğu Avrupa'da karlarını arttırmak için, aynı insanlık suçunu işlemektedir.



Bugün, bizler, Kanada Kaz Dağları ile Dayanışma Grubu olarak, herkesi Kaz Dağları'ndaki yağmaya karşı başlatılmış olan mücadeleyi desteklemeye çağırıyoruz.



HERKESİ, YARINLARIMIZ İÇİN DİRENENLERİN YANINDA OLMAYA, MÜCADELEYE ORTAK OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ!



16 Ağustos'ta gerçekleştirilecek basın açıklamasına herkes davetlidir."