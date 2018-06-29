Kanada Milli Günü Ankara’da kutlandı

ANKARA (AA) - Kanada Milli Günü ve Kanada ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisin 75. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Kanada’nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter ile eşi Karen Blumenschein’in büyükelçilik konutunda ev sahipliği yaptığı resepsiyona, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü başta olmak üzere çok sayıda misyon şefi ile iş, sanat camiasından isimler katıldı.

İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte bir konuşma yapan Bakan Özlü, Kanada ile diplomatik ilişkilerin 75. yılını idrak ettiklerini belirtti ve milli günü dolayısıyla Kanada’yı tebrik ettiğini söyledi.

Bakan Özlü, "Zamanla yakın dostluk ve dayanışma bağlarına evrilen ilişkilerimiz, NATO müttefikliği ile taçlandırılmıştır. Gücünü tarihten alan bu kuvvetli bağlar, bugün de Türkiye-Kanada ilişkilerine yol göstermeye devam etmektedir." dedi.

Türkiye ve Kanada’nın Gelibolu’da yaşanan acıları iki ülke halkı arasında sarsılmaz bir dostluğun temeli haline getirmeyi bildiğini dile getiren Özlü, "Türkiye ve Kanada, bugün de bu ‘Gelibolu ruhunu’ hayatta tutmaya devam etmektedir. Ülkemizde Çanakkale’de, Kanada’da ise Newfoundland ve Labrador Eyaleti’nin başkenti St. John’s’da karşılıklı olarak dikilecek anıtlarla bu ruhu gelecek nesillere de aktarabilecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. 1982 yılında Ottava'da Ermeni teröristlerce hunharca katledilen Ottava Büyükelçiliğimiz Askeri Ataşesi Atilla Altıkat’ın anısına, yurt dışındaki görevleri sırasında şehit olan tüm diplomat ve kamu görevlilerine ithaf edilen, Altıkat Anıtı da bu ruhu Kanada’da en iyi şekilde sembolleştirmektedir." diye konuştu.

Bakan Özlü, küresel ve bölgesel sorunların giderek daha kuşatıcı hale geldiği bugünlerde iki ülke ilişkileri, NATO müttefikliği ve uluslararası alandaki işbirliği çerçevesinde daha da ilerlediğini görmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Faruk Özlü, şunları kaydetti:

"BM ve G20 gibi çok taraflı platformlarda, ortak değerler temelinde işbirliğimizi sürdürüyor, uluslararası terörizme karşı birlikte mücadele ediyoruz. Ülkelerimiz arasındaki siyasi ve ticari işbirliğinin sunduğu potansiyelin büyüklüğünün farkındayız. Bu nedenle ilişkilerimizin her alanda daha da geliştirilmesini istiyoruz. Kanada ile 2017 yılında 3 milyar dolara yaklaşan ikili ticaret hacmindeki artış, sevindirici olmakla birlikte yeterli değildir. İlişkilerimizdeki potansiyelin hayata geçirilmesi için, elimizde geniş imkanlar bulunuyor. Örnek vermek gerekirse, Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine daha fazla vakit kaybetmeksizin başlamamız ve Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) kurulması yönünde verdiğimiz teklifin hayata geçirilmesi, ticari ilişkilerimize yeni bir boyut kazandıracaktır."

- Kanada Büyükelçisi Cooter

Resepsiyonun ev sahibi Büyükelçi Cooter da bu senenin Türkiye ile diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümü olduğuna dikkati çekerek, "Bu yıl dönümünü somutlaştırmak için Gelibolu’da hayatlarını kaybeden Caribou Alayı askerleri için bir anıt dikeceğiz. Ayrıca Türkiye de bu alayın memleketi olan New Foundland’da bir anıt dikecek." dedi.

Bunun her iki ülke için önemli bir dönüm noktası olacağını belirten Cooter, "İki G20 ülkesi olarak daha fazla ortak işe imza atmalıyız. Yapacak çok iş, birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Bu çalışmaların hali hazırda yürüyor olması bizi memnun ediyor." diye konuştu.

Büyükelçi Cooter, binlerce Türk öğrencinin Kanada’da eğitim aldığını anımsatarak, “İlişkilerimizin ilerlemesinin bir diğer sebebi ise birbirimizin iş dünyalarına yatırım yapmamız, ileri teknolojinin paylaşımında ortak olmamız ve küresel rekabette dayanışma içinde olmamız.” ifadesini kullandı.



Kanada ve Türkiye’nin uluslararası arenada birlikte çalıştığını dile getiren Chris Cooter, "Türkiye gibi biz de mültecilere yardım etme konusuna kendimizi adadık. Bu mülteciler arasında Myanmar’daki Arakanlılar’da var. Bunun yanı sıra kimyasal silahların kullanılmasıyla mücadele ediyoruz. Bunun korkunç sonuçlarını komşu ülke Suriye’de gördük." yorumunu yaptı.



"Türk halkını ve hükümetini geçen hafta sonu gerçekleşen seçimlerden ötürü tebrik ederim." diyen Kanada’nın Ankara Büyükelçisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her demokrasinin zorluklarla karşılaştığını biliyoruz. Mesela Kanada’da bizim hedefimiz kutuplaşmadan ziyade dahil etme, korkudan ziyade rasyonel tartışma ortamı. Biz, uzlaşmayı takdir ediyor, köprüler kurmayı umut ediyoruz, duvarlar değil. Ortak bir ülke olarak biz Türkiye’nin kendi geleceğine tartışarak kendisinin karar vermesi gerektiğine inanıyoruz. Demokrasi konusunda, diyalog içerisinde olarak birbirimizden dersler çıkarmaya daima hazırız."

Resepsiyon, Bakan Özlü ve Büyükelçi Cooter’ın konuşmasının ardından verilen konserle devam etti.

