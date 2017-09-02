Kanada, Myanmar'daki şiddet olaylarını kınadı

OTTAWA (AA) - Kanada, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını kınadı.

Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, yayınladıkları ortak açıklamayla, Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletindeki şiddet olayları ve insan hakları ihlallerini şiddetle kınayarak, sukünet çağrısı yaptı.

Tüm taraflara, Arakanlı Müslümanlar (Rohingyalar) dahil olmak üzere, sivillerin güvenliğinin sağlanması, korunması ve desteklenmesi çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kanada hükümeti, Myanmar'daki yetkililerden, insani yardımların devamlı olarak verilmesinin kolaylaştırılması için tedbirler almalarını ve yardım faaliyetlerinin zamanında yerine ulaştırılmasını talep etmektedir. Kanada, sınırdan Bangladeş'e geçmeye çalışan sivillerin güvenliğinden endişe duymaktadır. Mültecilere ev sahipliği yapmanın ilave zorluklarını kabul ediyoruz ve Bangladeş'in birçok sığınmacıya yardım etme çabalarını takdirle karşılıyoruz. Bangladeş'teki Rohingyalar da dahil olmak üzere çatışmaya maruz kalmış kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için 1,13 milyon dolarlık insani yardım sağladık. Kanada, eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan öncülüğündeki Arakan Danışma Komisyonu'nun nihai raporundaki tavsiyeleri yerine getirme taahhüdünün, demokrasi ve yönetim ilkeleri doğrultusunda zamanında uygulanmasını dört gözle beklemektedir."