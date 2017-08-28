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Kanada polisi uluslararası uyuşturucu operasyonunda 1 ton kokain ele geçirdi

Ontario Eyaleti Polisi, Arjantin'den başlayan ve Montreal ile Hamilton kentine uzanan operasyonla 1 ton 62 kilogram kokain ele geçirdi.

Kanada polisi uluslararası uyuşturucu operasyonunda 1 ton kokain ele geçirdi

HAMİLTON (AA) - Kanada'daki Ontario Eyaleti Polisi (OPP), Arjantin'den başlayan ve Montreal ile Hamilton kentine kadar uzanan operasyonla bin 62 kilogram kokain ele geçirdi.

OPP Sözcüsü Vince Hawkes, Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) temsilcileri ile düzenlediği basın toplantısında, "Umut Projesi" adını verdikleri operasyonun mart ayında Arjantin'de başladığını söyledi.

Hawkes, "teşkilat tarihinin en büyük operasyonu" olarak nitelediği operasyonla, bin 62 kilogram saf kokaini ülkeye sokulacağı Montreal Limanı'na kadar izlediklerini belirtti.

Operasyonun yurt dışı ayağında 3 kişinin gözaltına alındığını aktaran Hawkes, Montreal'den giriş yapan kargoya, Ontario eyaletine bağlı Hamilton kentinin Stoney Creek bölgesinde operasyon düzenlendiğini ifade etti.

Kanada'da kaç kişinin gözaltına alındığına dair bilgi vermeyen Hawkes, operasyonun hala devam ettiğini kaydetti.

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KanadaKokainUyuşturucu
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