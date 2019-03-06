"Kanada-Türkiye ilişkileri için parlak bir gelecek görüyorum"

TORONTO (AA) - SEYİT AYDOĞAN - Ontario Ticaret Odası Başkanı Rocco Rossi, Türkiye ve Kanada'dan iş adamlarının karşılıklı ziyaretlerde bulunması gerektiğini belirterek, "İki ülke ticari ilişkileri için çok parlak bir gelecek görüyorum." dedi.

Yeni iş ve ortaklık imkanlarını yerinde görmek üzere Ontario Ticaret Odası'ndan bir heyetle Türkiye ziyaretine bugün başlayan Başkan Rossi, hareketinden önce AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Rossi, 4 yıl önce Kanada ile Türkiye'nin ticaret hacminin 1,2 milyar dolar olduğunu, bu yıl rakamın 5 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Bu artışı "inanılmaz" olarak niteleyen Rossi, şöyle konuştu:

"Türkiye çok önemli bir ekonomi. 83 milyona yakın nüfusu, dünyanın 16. büyük ekonomisiyle gerçekten doğu ve batı arasında bir köprü. Bu sadece Türk pazarı için değil, Türkiye'nin çevresindeki Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa ile iş yapmak isteyen herkes için geçerli. Türk Hava Yolları, hayranlık duyulacak bir kuruluş. Tüm bu coğrafyayı birbirine başarıyla bağlıyor."

Rossi, İstanbul Havalimanı'nın da tamamen hizmete girmesiyle büyük fırsatlar oluşacağını, özellikle Kanada ile Türkiye arasındaki ticari faaliyetlerin artacağını dile getirdi.

Türkiye ziyaretinde başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olmak üzere, birçok temasta bulunacağını kaydeden Rossi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tekstilden otomotive, sağlık turizminden makine ve diğer alanlara kadar anahtar konumdaki sektörlerin Türkiye ve Kanada'da birliktelikleri için yeni fırsatları ele alacağız. Türkiye'den iş adamı heyetlerinin Kanada'ya, Kanada'dan Türkiye gelip gitmeleri gerekiyor. Birbirimizi ne kadar çok tanırsak, ticaretimiz de o kadar çabuk ve hızla artar. İki ülke ticari ilişkileri için çok parlak bir gelecek görüyorum. Türkiye'ye gidiyor olmaktan mutlu ve heyecanlıyım."

Rossi, Türkiye'nin yurt dışındaki 5. uluslararası ticaret merkezinin gelecek ay Toronto'da açılacağı bilgisini de paylaşarak, bu merkezin, Türkiye'nin tanınmasına önemli katkılarda bulunacağını ve Kanada ile ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacağını dile getirdi.



108 yıllık bir geçmişi olan Ontario Ticaret Odası, 60 bin kayıtlı üyesi ve 105 yerel ticaret odası ile Kanada'nın en büyük ticaret odası olma özelliğine sahip.

Rocco Rossi başkanlığındaki Kanadalı iş adamı heyeti, 10 Mart'a kadar Ankara, İstanbul ve İzmir'de çeşitli temaslarda bulunacak.

