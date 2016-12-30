Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Kanada’da 6 ayda 744 kişi ötanazi ile hayatına son verdi

OTTAWA (AA) - Kanada’da, ötanazinin yasal hale gelmesinin ardından son 6 ayda 744 kişi bu yolla yaşamına son verdi. Ülkedeki eyaletlerin sağlık bakanlıklarından derlenen verilere göre, ötanazi yasasının yürürlüğe girdiği 17 Haziran 2016...

Kanada’da 6 ayda 744 kişi ötanazi ile hayatına son verdi

OTTAWA (AA) - Kanada’da, ötanazinin yasal hale gelmesinin ardından son 6 ayda 744 kişi bu yolla yaşamına son verdi.

Ülkedeki eyaletlerin sağlık bakanlıklarından derlenen verilere göre, ötanazi yasasının yürürlüğe girdiği 17 Haziran 2016 tarihinden 16 Aralık’a kadarki 6 aylık sürede 744 kişi doktor kontrolünde hayatına son verdi.

Ülkede son 6 ayda en fazla ötanazi işlemi 180 vaka ile Ontario eyaletinde gerçekleşti. Ötanazi yaptıran 744 kişinin yaklaşık üçte biri Ontario eyaletinde yaşamına son verirken, bu rakam haftada 13 ötanazi işlemine denk geldi. Ontario eyaletini 154 ötanazi vakası ile British Columbia eyaleti izledi. Toplam 63 ötanazi kaydı alınan Alberta eyaletinde ise bu kişilerden 19’unun son bir ayda hayatlarına son verdikleri belirlendi.

Kanada’da ötanazi ile hayatlarına son verenlerin çoğunun kanser veya nörolojik hastalıklardan muzdarip kişiler olduğu belirtildi.

- Bazı kiliseler cenaze hizmeti vermiyor

Hastanın ya da yasal varislerinin iradeleri ile doktor kontrolünde karar verilerek uygulanan ötanazi, dini ve etik kurallar nedeniyle birçok ülkede tartışmalara neden oluyor. Kanada’daki bazı kiliseler, ötanazi ile hayatlarına son veren kişilere bu yüzden dini cenaze hizmeti vermiyor.

Başbakan Justin Trudeau hükümetinin, parlamentodaki tartışmalı oturumların ardından haziran ayında yasalaştırdığı Bill C-14 sayılı kanun, ülkede ötanaziyi serbest hale getirmişti. Yasa öncesi bazı Kanadalıların, ötanazi ile hayatlarına son vermek için uygulamanın yasal olduğu ülkelere gittikleri biliniyordu.



İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Kanadaötenazi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.