Kanada’da kaybolan iki dağcıya günlerdir ulaşılamıyor

VANCOUVER (AA) - Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Cypress Dağları’nda 26 Aralık tarihinde kaybolan iki dağcıya ulaşılamıyor.

Vancouver Polis Sözcüsü Jeff Palmer yaptığı açıklamada, 43 yaşındaki Roy Tin Hou Lee ile 64 yaşındaki Chun Sek Lam isimli dağcıların, üç gün önce çıktıkları Cypress Dağları’nda kaybolduklarını duyurdu. Palmer, kayıp iki kişinin dağcılık konusunda tecrübeli olduklarını, olumsuz hava şartlarına karşı dayanabileceklerini ümit ettiğini söyledi.

Kaybolan dağcıların havadan helikopterlerle, karadan ekipler tarafından arandığı bildirildi.

Arama çalışmaları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle aksıyor. North Shore Kurtarma Merkezi’nden en son yapılan açıklamada, arama çalışmalarına yoğun kar yağışı ve artan çığ tehlikesi nedeniyle geçici olarak ara verildiği bildirildi.