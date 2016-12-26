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Kanada’da mescit kundaklandı

Kanada'nın Quebec eyaletinde kimliği belirsiz kişilerce kundaklanan Müslüman Kültür Merkezi, kullanılamaz hale geldi.

Kanada’da mescit kundaklandı

SEPT-ILES (AA) - Kanada'nın Quebec eyaletinin doğusundaki 25 bin nüfuslu Sept-Iles kentinde bulunan ve mescit olarak kullanılan Müslüman Kültür Merkezi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle mescit kullanılamaz hale geldi.

Quebec eyalet polisi, saldırının ardından soruşturma başlattı.

Sept-Iles Müslüman Kültür Merkezi’nin, onarılıncaya kadar kapalı kalacağı bildirildi.

"İçim acıyor"
Sept-Iles Müslüman Kültür Merkezi cemaatinden Nabil Matrajji, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İçim acıyor. Burayı çok zor şartlarda tamir etmiştik. Şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum. Nefret mi, intikam mı, cehalet mi?" dedi.

Ekim ayında da saldırıya uğramıştı
Sept-Iles Müslüman Kültür Merkezi, ekim ayında da saldırıya hedef olmuştu. Kentte yaşayan bir grup Müslüman'ın satın aldığı merkeze giren saldırgan, kitaplıkları parçalamış ve duvarları kırmıştı. Saldırgan, saksılardaki toprağı etrafa saçarak mescidi kirletmişti.

Kanada'da son 3 ayda Calgary kentindeki iki ayrı mescide saldırı düzenlenmiş, Calgary Üniversitesinde İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret içeren afişler asılmıştı.

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