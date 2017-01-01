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Kanada'da sarhoş pilot kokpitten çıkarıldı

- Sunwing Havayolları’nın, 99 yolcusuyla Calgary-Meksika seferini yapacak olan uçağın pilotu, uçuşa ayakta duramayacak kadar sarhoş gelince kokpitten çıkarıldı ve gözaltına alındı

Kanada'da sarhoş pilot kokpitten çıkarıldı

CALGARY (AA) - Kanada’da muhtemel bir uçak faciası son anda önlendi. Sunwing Havayolları’nın Calgary-Meksika seferini yapacak uçağının pilotu, uçuşa sarhoş gelince kokpitten çıkarıldı ve gözaltına alındı.

Calgary Polisi ve Sunwing Havayollarından ayrı ayrı yapılan açıklamaya göre, uçuş için kokpite giren ve ismi açıklanmayan pilot, baygınlık hareketleri sergileyince, durumu gören yolcular ve mürettebat tarafından şikayet edildi.

Şikayet üzerine uçağa gelen polis ekipleri, pilota alkol testi yaptılar. Aşırı derecede alkol aldığı saptanan pilot, uçaktan çıkarılarak gözaltına alındı.

Polisin açıklamasında, pilotun hava trafiği ve yolcuları tehlikeye atmak suçlaması ile gözaltına alındığı ve işlemlerin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi.

Sunwing Havayolları Sözcüsü Jacqueline Grossman da bu tür durumlar için asla toleransları olmadığını belirterek, yolculardan özür diledi.

99 yolcusu ve 6 mürettebatı bulunan Calgary-Meksika uçağı, getirilen yeni pilotla birlikte gecikmeli olarak havalandı.

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